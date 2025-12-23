Predators at Wild projected lineups

PREDATORS (15-16-4) at WILD (22-10-5)

8 p.m. ET; ESPN+, HULU

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Luke Evangelista

Michael Bunting -- Erik Haula -- Steven Stamkos

Tyson Jost -- Fedor Svechkov -- Matthew Wood

Reid Schaefer -- Michael McCarron -- Cole Smith

Roman Josi -- Nick Perbix

Brady Skjei -- Adam Wilsby

Nicolas Hague -- Nick Blankenburg

Juuse Saros

Justus Annunen

Scratched: None

Injured: Ozzy Wiesblatt (upper body), Justin Barron (lower body), Jonathan Marchessault (lower body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman – Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko

Marcus Foligno -- Nico Sturm – Vinnie Hinostroza

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jonas Brodin -- Jared Spurgeon

Jake Middleton -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: Matt Kierstad, David Jiricek, Tyler Pitlick, Ben Jones

Injured: Daemon Hunt (lower body)

Status report

Nashville did not have a morning skate. … Bogosian will return after missing the past four games with a lower-body injury.

