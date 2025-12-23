Predators at Wild projected lineups

PREDATORS (15-16-4) at WILD (22-10-5)
8 p.m. ET; ESPN+, HULU
Predators projected lineup
Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Luke Evangelista
Michael Bunting -- Erik Haula -- Steven Stamkos
Tyson Jost -- Fedor Svechkov -- Matthew Wood
Reid Schaefer -- Michael McCarron -- Cole Smith
Roman Josi -- Nick Perbix
Brady Skjei -- Adam Wilsby
Nicolas Hague -- Nick Blankenburg
Juuse Saros
Justus Annunen
Scratched: None
Injured: Ozzy Wiesblatt (upper body), Justin Barron (lower body), Jonathan Marchessault (lower body)
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman – Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko
Marcus Foligno -- Nico Sturm – Vinnie Hinostroza
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jonas Brodin -- Jared Spurgeon
Jake Middleton -- Zach Bogosian
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
Scratched: Matt Kierstad, David Jiricek, Tyler Pitlick, Ben Jones
Injured: Daemon Hunt (lower body)
Status report
Nashville did not have a morning skate. … Bogosian will return after missing the past four games with a lower-body injury.