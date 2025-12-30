Canadiens at Panthers projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
CANADIENS (20-12-6) at PANTHERS (21-15-2)

7 p.m. ET; SCRIPPS, TSN2, RDS

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Alexandre Texier

Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov

Zack Bolduc -- Phillip Danault -- Josh Anderson

Sammy Blais -- Joe Veleno -- Brendan Gallagher

Mike Matheson -- Noah Dobson

Lane Hutson -- Adam Engstrom

Arber Xhekaj -- Alexandre Carrier

Sam Montembeault

Jacob Fowler

Scratched: Jayden Struble, Owen Beck, Jakub Dobes

Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body), Jake Evans (lower body)

Panthers projected lineup

Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Sam Reinhart

Carter Verhaeghe -- Sam Bennett -- Brad Marchand

Mackie Samoskevich -- Evan Rodrigues -- A.J. Greer

Luke Kunin -- Jack Studnicka -- Jesper Boqvist

Gustav Forsling -- Aaron Ekblad

Niko Mikkola -- Seth Jones

Uvis Balinskis -- Jeff Petry

Daniil Tarasov

Sergei Bobrovsky

Scratched: Donovan Sebrango, Noah Gregor

Injured: Aleksander Barkov (knee), Matthew Tkachuk (lower body), Tomas Nosek (knee), Jonah Gadjovich (upper body), Dmitry Kulikov (shoulder), Cole Schwindt (arm)

Status report

Neither team held a morning skate. … Montembeault is expected to make his first start since Dec. 2. He last made a relief appearance on Dec. 9. … Texier moved up to the top line at practice on Monday. … The Panthers are expected to have Tarasov in goal after Bobrovsky made 22 saves in a 5-3 win against the Washington Capitals on Monday.

