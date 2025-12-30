Canadiens at Panthers projected lineups

CANADIENS (20-12-6) at PANTHERS (21-15-2)
7 p.m. ET; SCRIPPS, TSN2, RDS
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Alexandre Texier
Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov
Zack Bolduc -- Phillip Danault -- Josh Anderson
Sammy Blais -- Joe Veleno -- Brendan Gallagher
Mike Matheson -- Noah Dobson
Lane Hutson -- Adam Engstrom
Arber Xhekaj -- Alexandre Carrier
Sam Montembeault
Jacob Fowler
Scratched: Jayden Struble, Owen Beck, Jakub Dobes
Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body), Jake Evans (lower body)
Panthers projected lineup
Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Sam Reinhart
Carter Verhaeghe -- Sam Bennett -- Brad Marchand
Mackie Samoskevich -- Evan Rodrigues -- A.J. Greer
Luke Kunin -- Jack Studnicka -- Jesper Boqvist
Gustav Forsling -- Aaron Ekblad
Niko Mikkola -- Seth Jones
Uvis Balinskis -- Jeff Petry
Daniil Tarasov
Sergei Bobrovsky
Scratched: Donovan Sebrango, Noah Gregor
Injured: Aleksander Barkov (knee), Matthew Tkachuk (lower body), Tomas Nosek (knee), Jonah Gadjovich (upper body), Dmitry Kulikov (shoulder), Cole Schwindt (arm)
Status report
Neither team held a morning skate. … Montembeault is expected to make his first start since Dec. 2. He last made a relief appearance on Dec. 9. … Texier moved up to the top line at practice on Monday. … The Panthers are expected to have Tarasov in goal after Bobrovsky made 22 saves in a 5-3 win against the Washington Capitals on Monday.