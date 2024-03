Canadiens at Avalanche 

CANADIENS (26-32-12) at AVALANCHE (46-20-5)

9 p.m. ET; ALT, TSN2, RDS

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Brendan Gallagher -- Alex Newhook -- Joel Armia

Josh Anderson -- Jake Evans -- Jesse Ylonen

Michael Pezzetta -- Colin White -- Rafael Harvey-Pinard

Michael Matheson -- Kaiden Guhle

Arber Xhekaj -- David Savard

Jayden Struble -- Jordan Harris

Sam Montembeault

Cayden Primeau

Scratched: Tanner Pearson, Johnathan Kovacevic

Injured: Joshua Roy (upper body)

Avalanche projected lineup

Valeri Nichushkin -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Artturi Lehkonen -- Casey Mittelstadt -- Jonathan Drouin

Miles Wood -- Ross Colton -- Zach Parise

Brandon Duhaime -- Yakov Trenin -- Andrew Cogliano

Devon Toews -- Cale Makar

Samuel Girard -- Josh Manson

Jack Johnson -- Sean Walker

Justus Annunen

Alexandar Georgiev

Scratched: Caleb Jones, Joel Kiviranta

Injured: None

Status report

The Canadiens did not conduct a morning skate Tuesday. ... Montreal coach Martin St. Louis will return to the bench after being away from the team since March 16 because of family reasons. ... Montembeault will make his third start in four games. ... Annunen will start after signing a two-year contract with the Avalanche on Tuesday.