Canadiens at Hurricanes projected lineups

CANADIENS (33-29-9) at HURRICANES (43-24-4)

7 p.m. ET; FDSNSO, TSN2, RDS

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Joshua Roy -- Alex Newhook -- Patrik Laine

Josh Anderson -- Christian Dvorak -- Brendan Gallagher

Emil Heineman -- Jake Evans -- Joel Armia

Mike Matheson -- Alexandre Carrier

Jayden Struble -- Lane Hutson

Arber Xhekaj -- David Savard

Sam Montembeault

Jakub Dobes

Scratched: Michael Pezzetta

Injured: Kaiden Guhle (quad)

Hurricanes projected lineup

Jackson Blake -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Taylor Hall -- Jesperi Kotkaniemi -- Jack Roslovic

Jordan Martinook -- Jordan Staal -- Logan Stankoven

Eric Robinson -- Mark Jankowski -- Andrei Svechnikov

Jaccob Slavin -- Brent Burns

Jalen Chatfield -- Dmitry Orlov

Shayne Gostisbehere -- Sean Walker

Frederik Andersen

Pyotr Kochetkov

Scratched: Tyson Jost

Injured: William Carrier (lower body)

Status report

The Canadiens did not conduct a morning skate following a 6-4 loss at the Philadelphia Flyers on Thursday. … Svechnikov will return after missing seven games with an upper-body injury.