Canadiens at Sabres projected lineups

CANADIENS (4-9-2) AT SABRES (7-7-1)

12:30 p.m. ET; MSG-B, TSN2, RDS

Canadiens projected lineup

Kirby Dach -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Cole Caufield -- Jake Evans -- Alex Newhook

Josh Anderson -- Christian Dvorak -- Brendan Gallagher

Emil Heineman -- Lucas Condotta -- Joel Armia

Kaiden Guhle -- Mike Matheson

Lane Hutson -- David Savard

Arber Xhekaj -- Jayden Struble

Cayden Primeau

Sam Montembeault

Scratched: Justin Barron, Michael Pezzetta

Injured: Patrik Laine (knee), Raphael Harvey-Pinard (broken leg)

Sabres projected lineup

JJ Peterka -- Tage Thompson -- Alex Tuch

Zach Benson -- Dylan Cozens -- Jack Quinn

Jordan Greenway -- Ryan McLeod -- Jason Zucker

Beck Malenstyn -- Peyton Krebs -- Sam Lafferty

Bowen Byram -- Rasmus Dahlin

Jacob Bryson -- Owen Power

Dennis Gilbert -- Connor Clifton

Ukko-Pekka Luukkonen

Devon Levi

Scratched: Mattias Samuelsson, Henri Jokiharju, Nicolas Aube-Kubel

Injured: None

Status report

The Canadiens split up longtime linemates Suzuki and Caufield at practice Sunday. … Dahlin and Byram were each given a rest day after Buffalo’s 3-2 shootout win against Calgary on Saturday; they will play Monday. … Samuelsson alternated with Gilbert on the left side of the third defense pair during line drills at practice Sunday. He has been scratched the past three games.