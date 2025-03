Wild at Kraken projected lineups

WILD (35-22-4) at KRAKEN (26-31-4)

10 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNOX, KHN, KONG

Wild projected lineup

Gustav Nyquist -- Marco Rossi -- Matt Boldy

Marcus Johansson -- Frederick Gaudreau -- Mats Zuccarello

Marcus Foligno -- Ryan Hartman -- Vinnie Hinostroza

Jakub Lauko -- Devin Shore -- Yakov Trenin

Jake Middleton -- Brock Faber

Declan Chisholm -- Jared Spurgeon

Jon Merrill -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: David Jiricek, Brendan Gaunce

Injured: Kirill Kaprizov (lower body), Joel Eriksson Ek (lower body), Jonas Brodin (undisclosed)

Kraken projected lineup

Jaden Schwartz -- Matty Beniers -- Kaapo Kakko

Eeli Tolvanen -- Chandler Stephenson -- Oliver Bjorkstrand

Jared McCann -- Shane Wright -- Andre Burakovsky

Brandon Tanev -- Yanni Gourde -- Jordan Eberle

Vince Dunn -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Brandon Montour

Joshua Mahura -- Cale Fleury

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Ben Meyers

Injured: None

Status report

Hartman, a center, will return following an eight-game suspension for roughing Ottawa Senators forward Tim Stutzle during a 6-0 loss Feb. 1. … The Kraken held an optional morning skate Tuesday. … Gourde will be a game-time decision; he has been out since Jan. 2 because of sports hernia surgery.