Wild at Sharks projected lineups

WILD (8-2-2) at SHARKS (4-8-2)

10:30 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, NBCSCA

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Frederick Gaudreau -- Ryan Hartman

Yakov Trenin -- Marat Khusnutdinov -- Jakub Lauko

Jonas Brodin -- Jared Spurgeon

Jake Middleton -- Brock Faber

Declan Chisholm -- Zach Bogosian

Marc-Andre Fleury

Filip Gustavsson

Scratched: Jon Merrill, Michael Milne

Sharks projected lineup

Mikael Granlund -- Macklin Celebrini -- Tyler Toffoli

William Eklund -- Alexander Wennberg -- Fabian Zetterlund

Barclay Goodrow -- Will Smith -- Luke Kunin

Carl Grundstrom -- Nico Sturm -- Ty Dellandrea

Mario Ferraro -- Cody Ceci

Jack Thompson -- Jan Rutta

Henry Thrun -- Timothy Liljegren

Vitek Vanecek

Mackenzie Blackwood

Scratched: Klim Kostin, Givani Smith

Injured: Logan Couture (groin), Marc-Edouard Vlasic (upper body), Jake Walman (upper body)

Status report

Jake Walman, a defenseman, is day to day. ... Lucas Carlsson, a defenseman, cleared waivers and was sent to San Jose of the American Hockey League on Thursday.