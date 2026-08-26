ESPN announces national television schedule for 2026-27 season

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Florida Panthers vs. Carolina Hurricanes
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New York Rangers vs. Boston Bruins
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Chicago Blackhawks vs. Vegas Golden Knights
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Philadelphia Flyers vs. New Jersey Devils
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Chicago Blackhawks vs. Utah Mammoth
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New York Islanders vs. New York Rangers
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Florida Panthers vs. Los Angeles Kings
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San Jose Sharks vs. St. Louis Blues
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New Jersey Devils vs. Detroit Red Wings
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Colorado Avalanche vs. Dallas Stars
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Boston Bruins vs. San Jose Sharks
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Philadelphia Flyers vs. Detroit Red Wings
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Boston Bruins vs. Dallas Stars
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Tampa Bay Lightning vs. Vegas Golden Knights
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Los Angeles Kings vs. New York Islanders
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Utah Mammoth vs. Seattle Kraken
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Boston Bruins vs. Carolina Hurricanes
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Buffalo Sabres vs. San Jose Sharks
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Chicago Blackhawks vs. Detroit Red Wings
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Buffalo Sabres vs. Anaheim Ducks
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Edmonton Oilers vs. New Jersey Devils
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Carolina Hurricanes vs. New York Islanders
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Nashville Predators vs. Colorado Avalanche
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Florida Panthers vs. Columbus Blue Jackets
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Nashville Predators vs. Los Angeles Kings
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Detroit Red Wings vs. Florida Panthers
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New York Islanders vs. Los Angeles Kings
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Washington Capitals vs. Tampa Bay Lightning
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Edmonton Oilers vs. Tampa Bay Lightning
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Dallas Stars vs. Vegas Golden Knights
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San Jose Sharks vs. New Jersey Devils
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New York Islanders vs. Philadelphia Flyers
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Dallas Stars vs. Seattle Kraken
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Colorado Avalanche vs. St. Louis Blues
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Pittsburgh Penguins vs. Florida Panthers
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Washington Capitals vs. Seattle Kraken
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Los Angeles Kings vs. Detroit Red Wings
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Toronto Maple Leafs vs. New Jersey Devils
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Montreal Canadiens vs. Buffalo Sabres
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Los Angeles Kings vs. Minnesota Wild
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Edmonton Oilers vs. Nashville Predators
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Minnesota Wild vs. Anaheim Ducks
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Chicago Blackhawks vs. New York Rangers
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Minnesota Wild vs. Vegas Golden Knights
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Colorado Avalanche vs. Pittsburgh Penguins
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Florida Panthers vs. Minnesota Wild
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Boston Bruins vs. New York Rangers
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Dallas Stars vs. New Jersey Devils
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Seattle Kraken vs. Los Angeles Kings
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Detroit Red Wings vs. Minnesota Wild
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Chicago Blackhawks vs. St. Louis Blues
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Los Angeles Kings vs. Philadelphia Flyers
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Chicago Blackhawks vs. Anaheim Ducks
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Philadelphia Flyers vs. Pittsburgh Penguins
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2027 NHL Skills Competition (UBS Arena, N.Y.)
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2027 NHL All-Star Game (UBS Arena, N.Y.)
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Colorado Avalanche vs. Carolina Hurricanes
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Florida Panthers vs. Tampa Bay Lightning
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Philadelphia Flyers vs. Dallas Stars
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Seattle Kraken vs. Utah Mammoth
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New York Rangers vs. Philadelphia Flyers
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Minnesota Wild vs. Chicago Blackhawks
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2027 NHL Stadium Series
Vegas Golden Knights vs. Dallas Stars
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Carolina Hurricanes vs. New Jersey Devils
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Washington Capitals vs. Boston Bruins
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Detroit Red Wings vs. Boston Bruins
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Colorado Avalanche vs. Chicago Blackhawks
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Dallas Stars vs. St. Louis Blues
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New Jersey Devils vs. Detroit Red Wings
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Pittsburgh Penguins vs. Florida Panthers
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Pittsburgh Penguins vs. Boston Bruins
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New York Rangers vs. Buffalo Sabres
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Vegas Golden Knights vs. New York Rangers
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Washington Capitals vs. Minnesota Wild
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Carolina Hurricanes vs. Minnesota Wild
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San Jose Sharks vs. Vegas Golden Knights
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Los Angeles Kings vs. Seattle Kraken
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Washington Capitals vs. Pittsburgh Penguins
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New York Islanders vs. Boston Bruins
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Edmonton Oilers vs. Colorado Avalanche
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San Jose Sharks vs. Chicago Blackhawks
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Carolina Hurricanes vs. Anaheim Ducks
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Washington Capitals vs. Buffalo Sabres
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Utah Mammoth vs. Anaheim Ducks
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Pittsburgh Penguins vs. New York Rangers
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Detroit Red Wings vs. Washington Capitals
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Utah Mammoth vs. Colorado Avalanche
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Philadelphia Flyers vs. Tampa Bay Lightning
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Edmonton Oilers vs. Minnesota Wild
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Detroit Red Wings vs. Montreal Canadiens
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Buffalo Sabres vs. St. Louis Blues
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Carolina Hurricanes vs. New York Islanders
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Florida Panthers vs. New York Rangers
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Tampa Bay Lightning vs. Boston Bruins
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Philadelphia Flyers vs. Pittsburgh Penguins
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Pittsburgh Penguins vs. Washington Capitals
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St. Louis Blues vs. San Jose Sharks
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Pittsburgh Penguins vs. New York Rangers
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St. Louis Blues vs. Vegas Golden Knights
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Washington Capitals vs. Philadelphia Flyers
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Minnesota Wild vs. Colorado Avalanche
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Boston Bruins vs. Tampa Bay Lightning
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Please note, game schedule may be subject to change. For the most up-to-date schedule and details, please visit espn.com/nhl/schedule.