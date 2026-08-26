ESPN announces national television schedule for 2026-27 season

Opening-night tripleheader Sept. 29 first of 100 games exclusively on network

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By ESPN Public Relations

• Games across ABC, ESPN, ESPN+, Disney+ and Hulu

• ESPN Opening Night tripleheader on Sept. 29 and NHL Frozen Frenzy returns among early season highlights

• Packed start to 2027 features the return of ABC Hockey Saturday, Honda NHL All-Star Weekend, Navy Federal Credit Union NHL Stadium Series and Stanley Cup Playoffs

• All games streaming live on the ESPN App for ESPN Unlimited plan subscribers

• NHL Power Play on the ESPN App: An additional 1,050+ out-of-market games available this season

ESPN today announced its 2026-27 National Hockey League (NHL) regular season schedule, featuring 100 exclusive games, beginning Sept. 29 through the end of the regular season in early April. The regular season features an opening night tripleheader, the fourth edition of NHL Frozen Frenzy, ABC Hockey Saturday, Honda NHL All-Star Weekend returning after a two-year hiatus and the sixth-consecutive Navy Federal Credit Union NHL Stadium Series on ESPN networks. The extensive slate of games will lead into ESPN’s 2027 Stanley Cup Playoffs beginning in April.

Of the 100 exclusive games, 53 matchups will be available on ESPN and ABC, while the remaining 47 matchups can be streamed on ESPN+, Disney+ and Hulu.

In addition to ESPN’s exclusive games, NHL Power Play on the ESPN App returns with 1,050+ out-of-market games –– throughout the season.

All matchups will be available on the ESPN App with an ESPN Unlimited plan subscription or pay TV authentication - available to all ESPN DTC subscribers.

ESPN’s signature NHL studio show, The Point, returns for its sixth season this fall, delivering weekly pregame coverage on ESPN2 and ESPN+. The season premiere airs September 29 at 4 p.m. ET on ESPN and ESPN+ as part of ESPN’s Opening Night tripleheader. The Point will remain a key part of ESPN’s NHL coverage throughout the season, providing pregame and postgame coverage for regular season and Playoff games.

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NHL Opening Night on ESPN

As previously announced this summer, the NHL 2026-27 season begins on Tuesday, September 29, with an opening night tripleheader Face-Off on ESPN. This marks the start of the league’s first 84-game season in more than three decades.

Action begins at 5 p.m. with Florida Panthers and Brady Tkachuk joining his brother Matthew Tkachuk versus the Stanley Cup Champion Carolina Hurricanes, who will raise their 2025-26 championship banner prior puck drop. At 8 p.m., the New York Rangers take on the Boston Bruins for an Original Six matchup, and following at 10:30, 3x Stanley Cup champion Patrick Kane makes his return to the Windy City with the Chicago Blackhawks as they visit the Vegas Golden Knights.

NHL Frozen Frenzy Returns on Oct. 13

This season's NHL Frozen Frenzy, a special night of hockey featuring all 32 teams in action, returns for the fourth time on Oct. 13. Led by ESPN’s exclusive tripleheader – beginning at 6 p.m. – featuring the New Jersey Devils at Detroit Red Wings, Colorado Avalanche at Dallas Stars at 8 p.m., and Boston Bruins at San Jose Sharks at 11 p.m. (ESPN).

The additional 13 games will be available on NHL Power Play on the ESPN App – with 15-minute staggered start times beginning at 7 p.m. – resulting in continuous action throughout the night. With every team in action, ESPN2 will again provide a whip-around show with live look-ins on every game, showcasing the best plays, hits and goals of the night.

ABC Hockey Saturday

ABC Hockey Saturday returns in 2027 on January 16, with an Original Six matchup between the Boston Bruins and New York Rangers at Noon. The matchup launches a schedule of 16 Saturday games on ABC through the remainder of the regular season.

2027 Honda NHL All-Star Weekend

The league’s regular season schedule takes a break when the 2027 Honda NHL All-Star Weekend returns February 5-6 at UBS Arena on Long Island, N.Y., home of the New York Islanders. This season’s event takes on a global twist featuring the world’s best players with five national teams (Canada, Finland, Sweden, United States and a World Team) in a 3-on-3 round-robin tournament. The NHL All-Star Skills competition returns February 5 at 7 p.m. (ESPN) and the 2027 Honda NHL All-Star Game on February 6 at 3 p.m. (ABC).

2027 Navy Federal Credit Union NHL Stadium Series

The 2027 Navy Federal Credit Union NHL Stadium Series returns February 20 at AT&T Stadium in Arlington, Texas, home of the Dallas Cowboys. The Dallas Stars and Vegas Golden Knights will meet in prime time for the outdoor showcase at 8 p.m. on ABC, marking the sixth consecutive NHL Stadium Series event on ESPN platforms.

Stanley Cup Playoffs

Beginning in early April, ESPN platforms will present the 2027 Stanley Cup Playoffs. Coverage includes the First and Second Rounds before culminating with a Conference Final.

NHL Power Play on the ESPN App (Out-of-Market Games)

NHL Power Play games include the choice of two separate live streams with either home team or away team commentary, providing a local experience for fans no matter where they are in the U.S. Replays of every NHL regular season and playoff game on ABC, ESPN, NHL Network and TNT are also made available to stream on NHL Power Play on the ESPN App. To sign up or authenticate your eligible Pay TV subscription, visit stream.espn.com.

Exclusive Game Highlights:

Jan. 14: USA Gold Medalists take center stage as Matthew Tkachuk and Brady Tkachuk lead Florida against Quinn Hughes, Matt Boldy and Brock Faber in Minnesota.

• March 7: Former Golden Knight Pavel Dorofeyev faces Vegas for the first time as a member of the New York Rangers at Madison Square Garden.

• April 4: Sidney Crosby and Alex Ovechkin renew one of hockey's greatest rivalries in Washington, potentially marking Ovechkin's final home game at Capital One Arena.

ABC Saturday's: Back-to-back ABC Hockey Saturday Tripleheaders (April 3 and April 10) cap the regular season with games at noon, 3 p.m. and 8 p.m.

• April 6: A special playoff push whip-around show delivers live look-ins and highlights during a pivotal night of Eastern and Central Conference action, bridging Penguins-Rangers and Blues-Golden Knights coverage.

ESPN’s 2026-27 NHL Game Schedule:

Date

Time (ET)

Game

Where to Watch

Tue, Sept 29

5 p.m.

Florida Panthers vs. Carolina Hurricanes

ESPN

 

8 p.m.

New York Rangers vs. Boston Bruins

ESPN

 

10:30 p.m.

Chicago Blackhawks vs. Vegas Golden Knights

ESPN

Thu, Oct 1

7 p.m.

Philadelphia Flyers vs. New Jersey Devils

ESPN+, Disney+, Hulu

 

9:30 p.m.

Chicago Blackhawks vs. Utah Mammoth

ESPN+, Disney+, Hulu

Tue, Oct 6

8 p.m.

New York Islanders vs. New York Rangers

ESPN

 

10:30 p.m.

Florida Panthers vs. Los Angeles Kings

ESPN

Thu, Oct 8

8 p.m.

San Jose Sharks vs. St. Louis Blues

ESPN+, Disney+, Hulu

Tue, Oct 13

NHL Frozen Frenzy

 

6 p.m.

New Jersey Devils vs. Detroit Red Wings

ESPN

 

8:30 p.m.

Colorado Avalanche vs. Dallas Stars

ESPN

 

11 p.m.

Boston Bruins vs. San Jose Sharks

ESPN

Thu, Oct 15

7:30 p.m.

Philadelphia Flyers vs. Detroit Red Wings

ESPN+, Disney+, Hulu

Tue, Oct 20

8 p.m.

Boston Bruins vs. Dallas Stars

ESPN

 

10:30 p.m.

Tampa Bay Lightning vs. Vegas Golden Knights

ESPN

Thu, Oct 22

7:30 p.m.

Los Angeles Kings vs. New York Islanders

ESPN+, Disney+, Hulu

 

10 p.m.

Utah Mammoth vs. Seattle Kraken

ESPN+, Disney+, Hulu

Tue, Oct 27

8 p.m.

Boston Bruins vs. Carolina Hurricanes

ESPN

 

10:30 p.m.

Buffalo Sabres vs. San Jose Sharks

ESPN

Thu, Oct 29

7:30 p.m.

Chicago Blackhawks vs. Detroit Red Wings

ESPN+, Disney+, Hulu

 

10 p.m.

Buffalo Sabres vs. Anaheim Ducks

ESPN+, Disney+, Hulu

Tue, Nov 3

7:30 p.m.

Edmonton Oilers vs. New Jersey Devils

ESPN+, Disney+, Hulu

Thu, Nov 5

7 p.m.

Carolina Hurricanes vs. New York Islanders

ESPN+, Disney+, Hulu

 

9:30 p.m.

Nashville Predators vs. Colorado Avalanche

ESPN+, Disney+, Hulu

Tue, Nov 10

7:30 p.m.

Florida Panthers vs. Columbus Blue Jackets

ESPN+, Disney+, Hulu

 

10 p.m.

Nashville Predators vs. Los Angeles Kings

ESPN+, Disney+, Hulu

Thu, Nov 12

7:30 p.m.

Detroit Red Wings vs. Florida Panthers

ESPN+, Disney+, Hulu

 

10 p.m.

New York Islanders vs. Los Angeles Kings

ESPN+, Disney+, Hulu

Tue, Nov 17

7:30 p.m.

Washington Capitals vs. Tampa Bay Lightning

ESPN+, Disney+, Hulu

Thu, Nov 19

7:30 p.m.

Edmonton Oilers vs. Tampa Bay Lightning

ESPN+, Disney+, Hulu

 

10 p.m.

Dallas Stars vs. Vegas Golden Knights

ESPN+, Disney+, Hulu

Tue, Dec 1

7:30 p.m.

San Jose Sharks vs. New Jersey Devils

ESPN+, Disney+, Hulu

Thu, Dec 3

7:30 p.m.

New York Islanders vs. Philadelphia Flyers

ESPN+, Disney+, Hulu

 

10 p.m.

Dallas Stars vs. Seattle Kraken

ESPN+, Disney+, Hulu

Tue, Dec 8

8 p.m.

Colorado Avalanche vs. St. Louis Blues

ESPN+, Disney+, Hulu

Thu, Dec 10

7 p.m.

Pittsburgh Penguins vs. Florida Panthers

ESPN

 

9:30 p.m.

Washington Capitals vs. Seattle Kraken

ESPN

Tue, Dec 15

7:30 p.m.

Los Angeles Kings vs. Detroit Red Wings

ESPN+, Disney+, Hulu

Thu, Dec 17

7:30 p.m.

Toronto Maple Leafs vs. New Jersey Devils

ESPN+, Disney+, Hulu

Fri, Dec 18

7:30 p.m.

Montreal Canadiens vs. Buffalo Sabres

ESPN+, Disney+, Hulu

Tue, Dec 22

8 p.m.

Los Angeles Kings vs. Minnesota Wild

ESPN+, Disney+, Hulu

Tue, Jan 5

7:30 p.m.

Edmonton Oilers vs. Nashville Predators

ESPN+, Disney+, Hulu

 

10 p.m.

Minnesota Wild vs. Anaheim Ducks

ESPN+, Disney+, Hulu

Thu, Jan 7

7 p.m.

Chicago Blackhawks vs. New York Rangers

ESPN

 

9:30 p.m.

Minnesota Wild vs. Vegas Golden Knights

ESPN

Tue, Jan 12

7 p.m.

Colorado Avalanche vs. Pittsburgh Penguins

ESPN+, Disney+, Hulu

Thu, Jan 14

9:30 p.m.

Florida Panthers vs. Minnesota Wild

ESPN

Sat, Jan 16

Noon

Boston Bruins vs. New York Rangers

ABC

Tue, Jan 19

7:30 p.m.

Dallas Stars vs. New Jersey Devils

ESPN+, Disney+, Hulu

 

10 p.m.

Seattle Kraken vs. Los Angeles Kings

ESPN+, Disney+, Hulu

Thu, Jan 21

9 p.m.

Detroit Red Wings vs. Minnesota Wild

ESPN

Tue, Jan 26

8 p.m.

Chicago Blackhawks vs. St. Louis Blues

ESPN+, Disney+, Hulu

Thu, Jan 28

7:30 p.m.

Los Angeles Kings vs. Philadelphia Flyers

ESPN+, Disney+, Hulu

 

10 p.m.

Chicago Blackhawks vs. Anaheim Ducks

ESPN+, Disney+, Hulu

Sun, Jan 31

Noon

Philadelphia Flyers vs. Pittsburgh Penguins

ABC

Fri, Feb 5

7 p.m.

2027 NHL Skills Competition (UBS Arena, N.Y.)

ESPN

Sat, Feb 6

3 p.m.

2027 NHL All-Star Game (UBS Arena, N.Y.)

ABC

Tue, Feb 9

7:30 p.m.

Colorado Avalanche vs. Carolina Hurricanes

ESPN+, Disney+, Hulu

Tue, Feb 16

7:30 p.m.

Florida Panthers vs. Tampa Bay Lightning

ESPN+, Disney+, Hulu

Thu, Feb 18

9 p.m.

Philadelphia Flyers vs. Dallas Stars

ESPN

Fri, Feb 19

9 p.m.

Seattle Kraken vs. Utah Mammoth

ESPN

Sat, Feb 20

12:30 p.m.

New York Rangers vs. Philadelphia Flyers

ABC

 

3 p.m.

Minnesota Wild vs. Chicago Blackhawks

ABC

 

8 p.m.

2027 NHL Stadium Series

Vegas Golden Knights vs. Dallas Stars

ABC

Tue, Feb 23

7:30 p.m.

Carolina Hurricanes vs. New Jersey Devils

ESPN+, Disney+, Hulu

Thu, Feb 25

8 p.m.

Washington Capitals vs. Boston Bruins

ESPN

Sat, Feb 27

12:30 p.m.

Detroit Red Wings vs. Boston Bruins

ABC

Sun, Feb 28

6:30 p.m.

Colorado Avalanche vs. Chicago Blackhawks

ESPN

 

9 p.m.

Dallas Stars vs. St. Louis Blues

ESPN

Thu, Mar 4

6 p.m.

New Jersey Devils vs. Detroit Red Wings

ESPN

 

8:30 p.m.

Pittsburgh Penguins vs. Florida Panthers

ESPN

Sat, Mar 6

12:30 p.m.

Pittsburgh Penguins vs. Boston Bruins

ABC

 

3 p.m.

New York Rangers vs. Buffalo Sabres

ABC

Sun, Mar 7

7 p.m.

Vegas Golden Knights vs. New York Rangers

ESPN

 

9:30 p.m.

Washington Capitals vs. Minnesota Wild

ESPN

Tue, Mar 9

8 p.m.

Carolina Hurricanes vs. Minnesota Wild

ESPN+, Disney+, Hulu

 

10:30 p.m.

San Jose Sharks vs. Vegas Golden Knights

ESPN+, Disney+, Hulu

Thu, Mar 11

9:30 p.m.

Los Angeles Kings vs. Seattle Kraken

ESPN+, Disney+, Hulu

Sat, Mar 13

3 p.m.

Washington Capitals vs. Pittsburgh Penguins

ABC

Mon, Mar 15

7 p.m.

New York Islanders vs. Boston Bruins

ESPN

 

9:30 p.m.

Edmonton Oilers vs. Colorado Avalanche

ESPN

Tue, Mar 16

8 p.m.

San Jose Sharks vs. Chicago Blackhawks

ESPN+, Disney+, Hulu

 

10:30 p.m.

Carolina Hurricanes vs. Anaheim Ducks

ESPN+, Disney+, Hulu

Thu, Mar 18

7:30 p.m.

Washington Capitals vs. Buffalo Sabres

ESPN+, Disney+, Hulu

 

10 p.m.

Utah Mammoth vs. Anaheim Ducks

ESPN+, Disney+, Hulu

Sat, Mar 20

8 p.m.

Pittsburgh Penguins vs. New York Rangers

ABC

Tue, Mar 23

7 p.m.

Detroit Red Wings vs. Washington Capitals

ESPN+, Disney+, Hulu

 

9:30 p.m.

Utah Mammoth vs. Colorado Avalanche

ESPN+, Disney+, Hulu

Thu, Mar 25

6:30 p.m.

Philadelphia Flyers vs. Tampa Bay Lightning

ESPN

 

9 p.m.

Edmonton Oilers vs. Minnesota Wild

ESPN

Sun, Mar 28

6 p.m.

Detroit Red Wings vs. Montreal Canadiens

ESPN

 

8:30 p.m.

Buffalo Sabres vs. St. Louis Blues

ESPN

Tue, Mar 30

7:30 p.m.

Carolina Hurricanes vs. New York Islanders

ESPN+, Disney+, Hulu

Sat, Apr 3

12:30 p.m.

Florida Panthers vs. New York Rangers

ABC

 

3 p.m.

Tampa Bay Lightning vs. Boston Bruins

ABC

 

8 p.m.

Philadelphia Flyers vs. Pittsburgh Penguins

ABC

Sun, Apr 4

7 p.m.

Pittsburgh Penguins vs. Washington Capitals

ESPN

 

9:30 p.m.

St. Louis Blues vs. San Jose Sharks

ESPN

Tue, Apr 6

7 p.m.

Pittsburgh Penguins vs. New York Rangers

ESPN

 

10:30 p.m.

St. Louis Blues vs. Vegas Golden Knights

ESPN

Sat, Apr 10

12:30 p.m.

Washington Capitals vs. Philadelphia Flyers

ABC

 

3 p.m.

Minnesota Wild vs. Colorado Avalanche

ABC

 

8 p.m.

Boston Bruins vs. Tampa Bay Lightning

ABC

Please note, game schedule may be subject to change. For the most up-to-date schedule and details, please visit espn.com/nhl/schedule.

All of ESPN. All in One Place.

ESPN offers its full suite of networks and services directly to fans on the ESPN App with an ESPN Unlimited subscription, providing more choice, flexibility and access to all of ESPN, including more than 47,000 live events per year, on-demand replays, industry-leading studio shows and original programming, and more. The ESPN App gives fans a unique viewing experience that includes multiview and synchronized two-screen viewing options, swipe-able shortform vertical video and a personalized SportsCenter For You, as well as integrated game stats, ESPN Fantasy sports, betting odds and information from DraftKings, sports merchandise, and more. These features are available to all fans who watch on the ESPN App on mobile and connected TV devices, whether they subscribe directly or through a pay TV package from certain providers. Bundling options available for fans include a Disney+, Hulu, ESPN offering that provides a one-of-a-kind streaming package combining sports with branded and general entertainment. For more visit stream.espn.com.

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