Oilers at Kraken

OILERS (35-20-2) at KRAKEN (26-22-11)

4 p.m. ET; ROOT-NW, SN

Oilers projected lineup

Leon Draisaitl -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Evander Kane -- Ryan Nugent-Hopkins -- Mattias Janmark

Warren Foegele -- Ryan McLeod -- Corey Perry

Dylan Holloway -- Derek Ryan -- Connor Brown

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Cody Ceci

Brett Kulak -- Vincent Desharnais

Stuart Skinner

Calvin Pickard

Scratched: Sam Gagner

Injured: None

Kraken projected lineup

Jared McCann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jaden Schwartz -- Alex Wennberg -- Oliver Bjorkstrand

Eeli Tolvanen -- Yanni Gourde -- Andre Burakovsky

Tomas Tatar -- Kailer Yamamoto -- Brandon Tanev

Vince Dunn -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Will Borgen

Brian Dumoulin -- Justin Schultz

Philipp Grubauer

Joey Daccord

Scratched: Pierre-Edouard Bellemare, Ryker Evans, Tye Kartye

Injured: None

Status report

Skinner will start Saturday and Pickard is expected to start against the Pittsburgh Penguins on Sunday. … Grubauer could make his third straight start; he made 33 saves in a 2-0 win against Pittsburgh on Thursday. … Burakovsky will be a game-time decision; he returned to practice Friday after missing one game with a lower-body injury.