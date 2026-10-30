Oilers at Islanders projected lineups

OILERS (9-2-2) at ISLANDERS (7-4-2)
2 p.m. ET; MSGSN, SN
Oilers projected lineup
Vasily Podkolzin -- Connor McDavid -- Leon Draisaitl
Colton Dach -- Ryan Nugent-Hopkins -- Kasperi Kapanen
Alex Formenton -- Owen Michaels -- Trent Frederic
Mathieu Joseph -- Jason Dickinson -- Isaac Howard
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Ryan Shea -- Connor Murphy
Shakir Mukhamadullin -- Ty Emberson
Tristan Jarry
Matt Tomkins
Scratched: Filip Hallander, Max Jones, Jake Walman
Injured: Frederik Andersen (undisclosed), Zach Hyman (neck), Mattias Janmark (undisclosed), Devon Levi (undisclosed), Alec Regula (undisclosed), Matt Savoie (undisclosed)
Islanders projected lineup
Simon Holmstrom -- Bo Horvat -- Kyle Palmieri
Emil Heineman -- Brayden Schenn -- Victor Eklund
Ondrej Palat -- Jean-Gabriel Pageau -- Anthony Duclair
Kyle MacLean -- Casey Cizikas -- Mitchell Chaffee
Logan Stanley – Matthew Schaefer
Adam Pelech -- Tony DeAngelo
Matt Kessel -- Scott Mayfield
Ilya Sorokin
Semyon Varlamov
Scratched: None
Injured: Mathew Barzal (knee), Alexander Romanov (torn right ACL), Ryan Pulock (upper body), Matias Maccelli (lower body), Calum Ritchie (lower body)
Status report
Pulock, a defenseman, left after two shifts during the first period of a 4-3 overtime win at the Minnesota Wild on Thursday.