Oilers at Islanders projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

OILERS (9-2-2) at ISLANDERS (7-4-2)

2 p.m. ET; MSGSN, SN

Oilers projected lineup

Vasily Podkolzin -- Connor McDavid -- Leon Draisaitl

Colton Dach -- Ryan Nugent-Hopkins -- Kasperi Kapanen

Alex Formenton -- Owen Michaels -- Trent Frederic

Mathieu Joseph -- Jason Dickinson -- Isaac Howard

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Ryan Shea -- Connor Murphy

Shakir Mukhamadullin -- Ty Emberson

Tristan Jarry

Matt Tomkins

Scratched: Filip Hallander, Max Jones, Jake Walman

Injured: Frederik Andersen (undisclosed), Zach Hyman (neck), Mattias Janmark (undisclosed), Devon Levi (undisclosed), Alec Regula (undisclosed), Matt Savoie (undisclosed)

Islanders projected lineup

Simon Holmstrom -- Bo Horvat -- Kyle Palmieri

Emil Heineman -- Brayden Schenn -- Victor Eklund

Ondrej Palat -- Jean-Gabriel Pageau -- Anthony Duclair

Kyle MacLean -- Casey Cizikas -- Mitchell Chaffee

Logan Stanley – Matthew Schaefer

Adam Pelech -- Tony DeAngelo

Matt Kessel -- Scott Mayfield

Ilya Sorokin

Semyon Varlamov

Scratched: None

Injured: Mathew Barzal (knee), Alexander Romanov (torn right ACL), Ryan Pulock (upper body), Matias Maccelli (lower body), Calum Ritchie (lower body)

Status report

Pulock, a defenseman, left after two shifts during the first period of a 4-3 overtime win at the Minnesota Wild on Thursday.

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