Oilers at Islanders

OILERS (13-14-1) at ISLANDERS (14-8-8)

7:30 p.m. ET; HULU, ESPN+, SNW

Oilers projected lineup

Evander Kane -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Ryan Nugent-Hopkins -- Leon Draisaitl -- Warren Foegele

Mattias Janmark -- Ryan McLeod -- Connor Brown

Adam Erne -- Jason Hamblin -- Sam Gagner

Darnel Nurse -- Cody Ceci

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Brett Kulak -- Vincent Desharnais

Stuart Skinner

Calvin Pickard

Scratched: Ben Gleason

Injured: Dylan Holloway (upper body), Derek Ryan (undisclosed)

Islanders projected lineup

Anders Lee -- Bo Horvat -- Mathew Barzal

Pierre Engvall -- Brock Nelson -- Kyle Palmieri

Simon Holmstrom -- Jean-Gabriel Pageau -- Julien Gauthier

Hudson Fasching -- Casey Cizikas -- Cal Clutterbuck

Alexander Romanov -- Noah Dobson

Samuel Bolduc -- Robert Bortuzzo

Mike Reilly -- Sebastian Aho

Ilya Sorokin

Semyon Varlamov

Scratched: Oliver Wahlstrom, Grant Hutton

Injured: Matt Martin (upper body), Adam Pelech (upper body), Sebastian Aho (upper body), Ryan Pulock (lower body), Scott Mayfield (upper body)

Status report

Ryan isn't expected to play after the forward missed practice Monday following a collision with Florida Panthers forward Kevin Stenlund in the third period of their 5-1 loss Saturday. … Palmieri will play after not practicing Monday.