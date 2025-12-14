Oilers at Canadiens projected lineups

OILERS (15-11-6) at CANADIENS (16-11-4)
7 p.m. ET; RDS, TSN2, SNW, NHLN
Oilers projected lineup
Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman
Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Matthew Savoie
Trent Frederic -- Adam Henrique -- Mattias Janmark
Andrew Mangiapane -- Curtis Lazar -- David Tomasek
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Darnell Nurse -- Alec Regula
Spencer Stastney -- Ty Emberson
Calvin Pickard
Tristan Jarry
Scratched: Max Jones, Riley Stillman
Injured: Connor Clattenburg (eye), Kasperi Kapanen (knee), Noah Philp (undisclosed), Jack Roslovic (undisclosed), Jake Walman (undisclosed)
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Zack Bolduc
Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov
Alexandre Texier -- Owen Beck -- Josh Anderson
Joe Veleno -- Jake Evans -- Brendan Gallagher
Mike Matheson -- Alexandre Carrier
Lane Hutson -- Noah Dobson
Arber Xhekaj -- Adam Engstrom
Jakub Dobes
Sam Montembeault
Scratched: Jared Davidson, Jayden Struble, Jacob Fowler
Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body)
Status report
Neither team held a morning skate. … Pickard could start after Jarry made 25 saves in his Penguins debut, a 6-3 win at the Toronto Maple Leafs on Saturday. … Dobes or Montembeault will likely start; Fowler, who was recalled from Laval of the American Hockey League on Wednesday, made 23 saves in a 5-4 overtime loss at the New York Rangers on Saturday after making 36 in his NHL debut, a 4-2 win at the Pittsburgh Penguins on Thursday.