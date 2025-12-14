Oilers at Canadiens projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

OILERS (15-11-6) at CANADIENS (16-11-4)

7 p.m. ET; RDS, TSN2, SNW, NHLN

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Matthew Savoie

Trent Frederic -- Adam Henrique -- Mattias Janmark

Andrew Mangiapane -- Curtis Lazar -- David Tomasek

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Alec Regula

Spencer Stastney -- Ty Emberson

Calvin Pickard

Tristan Jarry

Scratched: Max Jones, Riley Stillman

Injured: Connor Clattenburg (eye), Kasperi Kapanen (knee), Noah Philp (undisclosed), Jack Roslovic (undisclosed), Jake Walman (undisclosed)

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Zack Bolduc

Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov

Alexandre Texier -- Owen Beck -- Josh Anderson

Joe Veleno -- Jake Evans -- Brendan Gallagher

Mike Matheson -- Alexandre Carrier

Lane Hutson -- Noah Dobson

Arber Xhekaj -- Adam Engstrom

Jakub Dobes

Sam Montembeault

Scratched: Jared Davidson, Jayden Struble, Jacob Fowler

Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body)

Status report

Neither team held a morning skate. … Pickard could start after Jarry made 25 saves in his Penguins debut, a 6-3 win at the Toronto Maple Leafs on Saturday. … Dobes or Montembeault will likely start; Fowler, who was recalled from Laval of the American Hockey League on Wednesday, made 23 saves in a 5-4 overtime loss at the New York Rangers on Saturday after making 36 in his NHL debut, a 4-2 win at the Pittsburgh Penguins on Thursday.

