Oilers at Avalanche projected lineups

OILERS (28-13-3) at AVALANCHE (27-17-1)

9:30 p.m. ET; ESPN, SN1

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Viktor Arvidsson

Mattias Janmark -- Adam Henrique -- Connor Brown

Corey Perry -- Noah Philp -- Kasperi Kapanen

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Josh Brown

Brett Kulak -- Ty Emberson

Stuart Skinner

Calvin Pickard

Scratched: Derek Ryan, Jeff Skinner, Troy Stecher

Injured: None

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Jonathan Drouin

Joel Kiviranta -- Mikko Rantanen -- Logan O’Connor

Ross Colton -- Parker Kelly -- Juuso Parsinen

Jere Innala -- Casey Mittelstadt -- Jason Polin

Devon Toews -- Cale Makar

Samuel Girard -- Josh Manson

Keaton Middleton -- Calvin de Haan

Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood

Scratched: Sam Malinski

Injured: Valeri Nichushkin (lower body), Oliver Kylington (upper body), Miles Wood (upper body), Gabriel Landeskog (knee), Tucker Poolman (head)

Status report

The Oilers did not conduct a morning skate Thursday following a 5-3 win at the Minnesota Wild on Wednesday. … Girard will return after missing three games with an upper-body injury. ... Rantanen, who played a handful of shifts at center during a 3-2 overtime win against the New York Rangers on Tuesday, will center the second line Thursday.