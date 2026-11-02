Red Wings at Panthers projected lineups

RED WINGS (6-5-3) at PANTHERS (8-4-2)

7 p.m. ET; DSN, SCRIPPS

Red Wings projected lineup

Alex DeBrincat -- Emmitt Finnie -- Viktor Arvidsson

Michael Brandsegg-Nygard -- Andrew Copp -- Lucas Raymond

Michael Rasmussen -- Nate Danielson -- J.T. Compher

John Leonard -- Sheldon Dries -- Keegan Kolesar

Ben Chiarot -- Moritz Seider

William Wallinder -- Justin Faulk

Andreas Englund -- Anton Johansson

Daniil Tarasov

John Gibson

Scratched: Jacob Bernard-Docker, Carter Mazur

Injured: Mason Appleton (undisclosed), Marco Kasper (upper body), Albert Johansson (undisclosed)

Panthers projected lineup

Brady Tkachuk -- Sam Bennett -- Matthew Tkachuk

Carter Verhaeghe -- Sam Reinhart -- Sandis Vilmanis

Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Lars Eller

Bokondji Imama -- Cole Schwindt -- Garnet Hathaway

Gustav Forsling -- Aaron Ekblad

Niko Mikkola -- Seth Jones

Dmitry Kulikov -- Radko Gudas

Jacob Markstrom

Akira Schmid

Scratched: Uvis Balinskis, Cole Reinhardt, Cooper Black

Injured: Aleksander Barkov (knee), Brad Marchand (knee), Jonah Gadjovich (neck)

Status report

Leonard will play for the Red Wings after being recalled from Grand Rapids of the American Hockey League; coach Todd McLellan did not say who Leonard would replace. … Tarasov, who spent last season with Florida, will start for Detroit. … Markstrom will make his first start since Oct. 17; he sustained an upper-body injury in practice two days later and missed five games.