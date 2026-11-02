Red Wings at Panthers projected lineups

RED WINGS (6-5-3) at PANTHERS (8-4-2)
7 p.m. ET; DSN, SCRIPPS
Red Wings projected lineup
Alex DeBrincat -- Emmitt Finnie -- Viktor Arvidsson
Michael Brandsegg-Nygard -- Andrew Copp -- Lucas Raymond
Michael Rasmussen -- Nate Danielson -- J.T. Compher
John Leonard -- Sheldon Dries -- Keegan Kolesar
Ben Chiarot -- Moritz Seider
William Wallinder -- Justin Faulk
Andreas Englund -- Anton Johansson
Daniil Tarasov
John Gibson
Scratched: Jacob Bernard-Docker, Carter Mazur
Injured: Mason Appleton (undisclosed), Marco Kasper (upper body), Albert Johansson (undisclosed)
Panthers projected lineup
Brady Tkachuk -- Sam Bennett -- Matthew Tkachuk
Carter Verhaeghe -- Sam Reinhart -- Sandis Vilmanis
Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Lars Eller
Bokondji Imama -- Cole Schwindt -- Garnet Hathaway
Gustav Forsling -- Aaron Ekblad
Niko Mikkola -- Seth Jones
Dmitry Kulikov -- Radko Gudas
Jacob Markstrom
Akira Schmid
Scratched: Uvis Balinskis, Cole Reinhardt, Cooper Black
Injured: Aleksander Barkov (knee), Brad Marchand (knee), Jonah Gadjovich (neck)
Status report
Leonard will play for the Red Wings after being recalled from Grand Rapids of the American Hockey League; coach Todd McLellan did not say who Leonard would replace. … Tarasov, who spent last season with Florida, will start for Detroit. … Markstrom will make his first start since Oct. 17; he sustained an upper-body injury in practice two days later and missed five games.