Red Wings at Panthers projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

RED WINGS (6-5-3) at PANTHERS (8-4-2)

7 p.m. ET; DSN, SCRIPPS

Red Wings projected lineup

Alex DeBrincat -- Emmitt Finnie -- Viktor Arvidsson

Michael Brandsegg-Nygard -- Andrew Copp -- Lucas Raymond

Michael Rasmussen -- Nate Danielson -- J.T. Compher

John Leonard -- Sheldon Dries -- Keegan Kolesar

Ben Chiarot -- Moritz Seider

William Wallinder -- Justin Faulk

Andreas Englund -- Anton Johansson

Daniil Tarasov

John Gibson

Scratched: Jacob Bernard-Docker, Carter Mazur

Injured: Mason Appleton (undisclosed), Marco Kasper (upper body), Albert Johansson (undisclosed)

Panthers projected lineup

Brady Tkachuk -- Sam Bennett -- Matthew Tkachuk

Carter Verhaeghe -- Sam Reinhart -- Sandis Vilmanis

Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Lars Eller

Bokondji Imama -- Cole Schwindt -- Garnet Hathaway

Gustav Forsling -- Aaron Ekblad

Niko Mikkola -- Seth Jones

Dmitry Kulikov -- Radko Gudas

Jacob Markstrom 

Akira Schmid

Scratched: Uvis Balinskis, Cole Reinhardt, Cooper Black

Injured: Aleksander Barkov (knee), Brad Marchand (knee), Jonah Gadjovich (neck)

Status report

Leonard will play for the Red Wings after being recalled from Grand Rapids of the American Hockey League; coach Todd McLellan did not say who Leonard would replace. … Tarasov, who spent last season with Florida, will start for Detroit. … Markstrom will make his first start since Oct. 17; he sustained an upper-body injury in practice two days later and missed five games.

Latest News

Projected lineups, starting goalies for today

Kucherov says trade request to Lightning about poor communication, respect

Tage Thompson leads 3 Stars of the Week, had five goals in three games

NHL Status Report: Markstrom to return for Panthers against Red Wings

'NHL Fantasy on Ice' podcast available now

NHL On Tap: Bruins face Golden Knights looking for sixth straight home win

Hometown Remix: A look at all 32 NHL jerseys

Hometown Remix uniforms bring fresh, hyperlocal look to all 32 NHL teams

Fantasy hockey top 50 defenseman rankings

Fantasy hockey top 25 goalie rankings for 2026-27

Fantasy hockey top 10 waiver wire pickups

Gauthier hat trick powers Ducks’ comeback victory against Senators

NHL picks, props, daily fantasy projections

NHL EDGE stats behind McDavid’s historic start for Oilers

Curley a deserving Hall of Famer, 'became my first female hockey idol,' Granato says

Curley had major impact on women's hockey en route to Hall of Fame

Stamkos talks getting Predators over hump, time with Kucherov, Lightning

NHL nationally televised games for week of Nov. 2