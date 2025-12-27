Red Wings at Hurricanes projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

RED WINGS (22-13-3) at HURRICANES (22-11-3)

7 p.m. ET; FDSNDET, FDSNSO

Red Wings projected lineup

Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- John Leonard

Mason Appleton -- Marco Kasper -- Nate Danielson

Michael Rasmussen -- J.T. Compher -- James van Riemsdyk

Simon Edvinsson -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka

Albert Johansson -- Jacob Bernard-Docker

John Gibson

Cam Talbot

Scratched: Travis Hamonic, Elmer Soderblom

Injured: Patrick Kane (upper body)

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Logan Stankoven

Nikolaj Ehlers -- Jesperi Kotkaniemi -- Jackson Blake

William Carrier -- Jordan Staal -- Jordan Martinook

Taylor Hall -- Mark Jankowski -- Eric Robinson

Alexander Nikishin -- Sean Walker

Shayne Gostisbehere -- Jalen Chatfield

K’Andre Miller -- Joel Nystrom

Brandon Bussi

Pyotr Kochetkov

Scratched: Bradly Nadeau, Frederik Andersen, Mike Reilly

Injured: Seth Jarvis (upper body), Jaccob Slavin (upper body), Jordan Martinook (lower body)

Status report

Miller will be a game-time decision after blocking a shot in a 5-2 loss to the Florida Panthers on Tuesday; he did not participate in the Hurricanes' morning skate Saturday.

Latest News

Projected lineups, starting goalies for today

NHL Status Report: Horvat to return for Islanders against Rangers

On Tap: Day 2 of 2026 World Junior Championship

Top games to watch with NHL set to resume

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

World Junior Championship roundup: Zellers helps U.S. defeat Germany

Fantasy hockey top 25 goalie rankings

Fantasy hockey top 200 player rankings

Fantasy hockey top 100 forward rankings

Fantasy hockey top 50 defenseman rankings

2026 World Junior Championship schedule

Hagens, Feeding America team up at World Junior Championship for those in need

Ekblad’s main goal for Panthers at Winter Classic is winning game vs. Rangers

NHL EDGE stats trends and storylines for 2025

McDavid, Oilers hope upcoming home schedule can help tip Pacific race

Short Shifts Power Rankings: December 26

Winter Classic in Miami, milestones among 10 things to watch in NHL before Olympic break

Trocheck returning with Rangers to face Panthers in Winter Classic