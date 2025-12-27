Red Wings at Hurricanes projected lineups

RED WINGS (22-13-3) at HURRICANES (22-11-3)

7 p.m. ET; FDSNDET, FDSNSO

Red Wings projected lineup

Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- John Leonard

Mason Appleton -- Marco Kasper -- Nate Danielson

Michael Rasmussen -- J.T. Compher -- James van Riemsdyk

Simon Edvinsson -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka

Albert Johansson -- Jacob Bernard-Docker

John Gibson

Cam Talbot

Scratched: Travis Hamonic, Elmer Soderblom

Injured: Patrick Kane (upper body)

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Logan Stankoven

Nikolaj Ehlers -- Jesperi Kotkaniemi -- Jackson Blake

William Carrier -- Jordan Staal -- Jordan Martinook

Taylor Hall -- Mark Jankowski -- Eric Robinson

Alexander Nikishin -- Sean Walker

Shayne Gostisbehere -- Jalen Chatfield

K’Andre Miller -- Joel Nystrom

Brandon Bussi

Pyotr Kochetkov

Scratched: Bradly Nadeau, Frederik Andersen, Mike Reilly

Injured: Seth Jarvis (upper body), Jaccob Slavin (upper body), Jordan Martinook (lower body)

Status report

Miller will be a game-time decision after blocking a shot in a 5-2 loss to the Florida Panthers on Tuesday; he did not participate in the Hurricanes' morning skate Saturday.