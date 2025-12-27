Red Wings at Hurricanes projected lineups

RED WINGS (22-13-3) at HURRICANES (22-11-3)
7 p.m. ET; FDSNDET, FDSNSO
Red Wings projected lineup
Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond
Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- John Leonard
Mason Appleton -- Marco Kasper -- Nate Danielson
Michael Rasmussen -- J.T. Compher -- James van Riemsdyk
Simon Edvinsson -- Moritz Seider
Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka
Albert Johansson -- Jacob Bernard-Docker
John Gibson
Cam Talbot
Scratched: Travis Hamonic, Elmer Soderblom
Injured: Patrick Kane (upper body)
Hurricanes projected lineup
Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Logan Stankoven
Nikolaj Ehlers -- Jesperi Kotkaniemi -- Jackson Blake
William Carrier -- Jordan Staal -- Jordan Martinook
Taylor Hall -- Mark Jankowski -- Eric Robinson
Alexander Nikishin -- Sean Walker
Shayne Gostisbehere -- Jalen Chatfield
K’Andre Miller -- Joel Nystrom
Brandon Bussi
Pyotr Kochetkov
Scratched: Bradly Nadeau, Frederik Andersen, Mike Reilly
Injured: Seth Jarvis (upper body), Jaccob Slavin (upper body), Jordan Martinook (lower body)
Status report
Miller will be a game-time decision after blocking a shot in a 5-2 loss to the Florida Panthers on Tuesday; he did not participate in the Hurricanes' morning skate Saturday.