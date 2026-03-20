Stars at Wild projected lineups

STARS (43-15-10) at WILD (39-19-12)
4 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, Victory+
Stars projected lineup
Jason Robertson -- Wyatt Johnston -- Mavrik Bourque
Sam Steel -- Matt Duchene -- Jamie Benn
Michael Bunting -- Justin Hryckowian -- Colin Blackwell
Oskar Back -- Nathan Bastian -- Adam Erne
Esa Lindell -- Miro Heiskanen
Thomas Harley -- Nils Lundkvist
Tyler Myers -- Lian Bichsel
Jake Oettinger
Casey DeSmith
Scratched: Arttu Hyry, Kyle Capobianco, Ilya Lyubushkin, Alexander Petrovic
Injured: Radek Faksa (lower body), Roope Hintz (lower body), Mikko Rantanen (lower body), Tyler Seguin (ACL)
Wild projected lineup
Marcus Johansson -- Danila Yurov -- Matt Boldy
Vladimir Tarasenko -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello
Nick Foligno -- Michael McCarron -- Bobby Brink
Nico Sturm -- Hunter Haight -- Yakov Trenin
Quinn Hughes -- Jared Spurgeon
Jonas Brodin -- Brock Faber
Jake Middleton -- Zach Bogosian
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
Scratched: Daemon Hunt, Jeff Petry, Hunter Haight, Robby Fabbri
Injured: Marcus Foligno (lower body), Joel Eriksson Ek (lower body), Kirill Kaprizov (upper body)
Status report
Kaprizov will miss a second straight game and Eriksson Ek a third straight; each is day to day.