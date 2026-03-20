Stars at Wild projected lineups

By NHL.com
STARS (43-15-10) at WILD (39-19-12) 

4 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, Victory+

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Wyatt Johnston -- Mavrik Bourque

Sam Steel -- Matt Duchene -- Jamie Benn

Michael Bunting -- Justin Hryckowian -- Colin Blackwell

Oskar Back -- Nathan Bastian -- Adam Erne

Esa Lindell -- Miro Heiskanen

Thomas Harley -- Nils Lundkvist

Tyler Myers -- Lian Bichsel

Jake Oettinger

Casey DeSmith

Scratched: Arttu Hyry, Kyle Capobianco, Ilya Lyubushkin, Alexander Petrovic

Injured: Radek Faksa (lower body), Roope Hintz (lower body), Mikko Rantanen (lower body), Tyler Seguin (ACL)

Wild projected lineup

Marcus Johansson -- Danila Yurov -- Matt Boldy 

Vladimir Tarasenko -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello 

Nick Foligno -- Michael McCarron -- Bobby Brink

Nico Sturm -- Hunter Haight -- Yakov Trenin

Quinn Hughes -- Jared Spurgeon 

Jonas Brodin -- Brock Faber

Jake Middleton -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: Daemon Hunt, Jeff Petry, Hunter Haight, Robby Fabbri

Injured: Marcus Foligno (lower body), Joel Eriksson Ek (lower body), Kirill Kaprizov (upper body) 

Status report 

Kaprizov will miss a second straight game and Eriksson Ek a third straight; each is day to day.

