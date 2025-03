Blue Jackets at Lightning projected lineups

BLUE JACKETS (30-22-8) at LIGHTNING (35-21-4)

7 p.m. ET; FDSNOH, FDSNSUN

Blue Jackets projected lineup

Dmitri Voronkov -- Adam Fantilli -- Kirill Marchenko

Yegor Chinakhov -- Kent Johnson -- Boone Jenner

Zach Aston-Reese -- Justin Danforth -- Mathieu Olivier

Joseph LaBate -- Sean Kuraly -- James van Riemsdyk

Zach Werenski -- Dante Fabbro

Denton Mateychuk -- Ivan Provorov

Jake Christiansen -- Damon Severson

Elvis Merzlikins

Daniil Tarasov

Scratched: Jack Johnson, Jordan Harris, Mikael Pyythia

Injured: Cole Sillinger (upper body), Erik Gudbranson (upper body), Sean Monahan (wrist)

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Gage Goncalves

Mitchell Chaffee -- Nick Paul -- Michael Eyssimont

Zemgus Girgensons -- Luke Glendening

Victor Hedman -- J.J. Moser

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Darren Raddysh

Nick Perbix

Jonas Johansson

Andrei Vasilevskiy

Scratched: Cam Atkinson

Injured: None

Status report

Chinakhov will return to the lineup after being out since Nov. 27 because of an upper-body injury. ... Sillinger, a forward, has been placed on injured reserve. ... Johansson is expected to make his first start since Jan. 28. ... The Lightning did not hold a morning skate Tuesday; any lineup changes will be announced before pregame warmups.