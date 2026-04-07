Avalanche at Blues projected lineups

AVALANCHE (50-16-10) at BLUES (33-31-12)
8 p.m. ET; FDSNMW, ALT
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Gabriel Landeskog -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin
Nicolas Roy -- Nazem Kadri -- Logan O'Connor
Ross Colton -- Jack Drury -- Parker Kelly
Devon Toews -- Sam Malinski
Brett Kulak -- Josh Manson
Nick Blankenburg -- Brent Burns
Scott Wedgewood
Mackenzie Blackwood
Scratched: Joel Kiviranta, Zakhar Bardakov
Injured: Cale Makar (upper body)
Blues projected lineup
Dylan Holloway -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud
Jonathan Drouin -- Dalibor Dvorsky -- Jordan Kyrou
Jake Neighbours -- Pius Suter -- Jonatan Berggren
Alexey Toropchenko -- Jack Finley -- Pavel Buchnevich
Philip Broberg -- Logan Mailloux
Theo Lindstein -- Colton Parayko
Cam Fowler -- Tyler Tucker
Joel Hofer
Jordan Binnington
Scratched: Justin Holl, Nathan Walker, Matthew Kessel, Oskar Sundqvist, Otto Stenberg
Injured: None
Status report
Roy and Nichushkin each will play. Roy was out for seven games because of an upper-body injury, and Nichushkin missed a 3-2 loss to the Blues on Sunday because of a lower-body injury. ... St. Louis will use the same lineup as Sunday.