Avalanche at Blues projected lineups

AVALANCHE (50-16-10) at BLUES (33-31-12)

8 p.m. ET; FDSNMW, ALT

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Gabriel Landeskog -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin

Nicolas Roy -- Nazem Kadri -- Logan O'Connor

Ross Colton -- Jack Drury -- Parker Kelly

Devon Toews -- Sam Malinski

Brett Kulak -- Josh Manson

Nick Blankenburg -- Brent Burns

Scott Wedgewood

Mackenzie Blackwood

Scratched: Joel Kiviranta, Zakhar Bardakov

Injured: Cale Makar (upper body)

Blues projected lineup

Dylan Holloway -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud

Jonathan Drouin -- Dalibor Dvorsky -- Jordan Kyrou

Jake Neighbours -- Pius Suter -- Jonatan Berggren

Alexey Toropchenko -- Jack Finley -- Pavel Buchnevich

Philip Broberg -- Logan Mailloux

Theo Lindstein -- Colton Parayko

Cam Fowler -- Tyler Tucker

Joel Hofer

Jordan Binnington

Scratched: Justin Holl, Nathan Walker, Matthew Kessel, Oskar Sundqvist, Otto Stenberg

Injured: None

Status report

Roy and Nichushkin each will play. Roy was out for seven games because of an upper-body injury, and Nichushkin missed a 3-2 loss to the Blues on Sunday because of a lower-body injury. ... St. Louis will use the same lineup as Sunday.

