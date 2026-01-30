Avalanche at Red Wings projected lineups

AVALANCHE (35-8-9) at RED WINGS (32-17-6)
1 p.m. ET; ABC, SNP, SNO, SNE
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Victor Olofsson -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin
Ross Colton -- Jack Drury -- Joel Kiviranta
Zakhar Bardakov -- Parker Kelly -- Gavin Brindley
Sam Malinski -- Cale Makar
Josh Manson -- Brent Burns
Keaton Middleton -- Samuel Girard
Mackenzie Blackwood
Scott Wedgewood
Scratched: None
Injured: Gabriel Landeskog (upper body), Devon Toews (upper body), Logan O’Connor (hip surgery)
Red Wings projected lineup
Marco Kasper -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond
Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- Patrick Kane
Emmitt Finnie -- J.T. Compher -- James van Riemsdyk
Elmer Soderblom -- Michael Rasmussen -- Mason Appleton
Albert Johansson -- Moritz Seider
Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka
Travis Hamonic -- Jacob Bernard-Docker
John Gibson
Cam Talbot
Scratched: Erik Gustafsson
Injured: Simon Edvinsson (lower body)
Status report
Gibson will make his third straight start. ... The Red Wings may have some late lineup changes because of a flu bug going through the team.