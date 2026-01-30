Avalanche at Red Wings projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

AVALANCHE (35-8-9) at RED WINGS (32-17-6)

1 p.m. ET; ABC, SNP, SNO, SNE

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Victor Olofsson -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin

Ross Colton -- Jack Drury -- Joel Kiviranta

Zakhar Bardakov -- Parker Kelly -- Gavin Brindley

Sam Malinski -- Cale Makar

Josh Manson -- Brent Burns

Keaton Middleton -- Samuel Girard

Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood

Scratched: None

Injured: Gabriel Landeskog (upper body), Devon Toews (upper body), Logan O’Connor (hip surgery)

Red Wings projected lineup

Marco Kasper -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- Patrick Kane

Emmitt Finnie -- J.T. Compher -- James van Riemsdyk

Elmer Soderblom -- Michael Rasmussen -- Mason Appleton

Albert Johansson -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka

Travis Hamonic -- Jacob Bernard-Docker

John Gibson

Cam Talbot

Scratched: Erik Gustafsson

Injured: Simon Edvinsson (lower body)

Status report

Gibson will make his third straight start. ... The Red Wings may have some late lineup changes because of a flu bug going through the team.

