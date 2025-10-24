Avalanche at Bruins projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

AVALANCHE (5-0-3) at BRUINS (3-6-0)

3 p.m. ET; NHLN, NESN, ALT

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Gabriel Landeskog -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin

Ross Colton -- Jack Drury -- Victor Olofsson

Parker Kelly -- Zakhar Bardakov -- Gavin Brindley

Devon Toews -- Cale Makar

Josh Manson -- Brent Burns

Ilya Solovyov -- Sam Malinski

Trent Miner

Scott Wedgewood

Scratched: Jack Ahcan, Danil Gushchin

Injured: Mackenzie Blackwood (lower body), Logan O’Connor (hip surgery), Samuel Girard (upper body), Joel Kiviranta (lower body)

Bruins projected lineup

Morgan Geekie -- Elias Lindholm -- David Pastrnak

Casey Mittelstadt -- Pavel Zacha -- Viktor Arvidsson

Tanner Jeannot -- Fraser Minten -- Jeffrey Truchon-Viel

Michael Eyssimont -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic

Mason Lohrei -- Charlie McAvoy

Nikita Zadorov -- Andrew Peeke

Michael Callahan -- Henri Jokiharju

Jeremy Swayman

Joonas Korpisalo

Scratched: John Beecher, Marat Khusnutdinov

Injured: Jordan Harris (lower body), Hampus Lindholm (undisclosed)

Status report

Ahcan, a defenseman, and Gushchin, a forward, each was recalled from Colorado of the American Hockey League on Friday. ... Defenseman Hampus Lindholm, who has missed the past three games for precautionary reasons, will be a game-time decision, according to Bruins coach Marco Sturm.

Latest News

Projected lineups, starting goalies for today

NHL Status Report: Rielly out for Maple Leafs with undisclosed injury

NHL EDGE stats comparison: Quinn Hughes vs. Lane Hutson 

UBS Arena to host 2027 NHL All-Star Weekend

NHL EDGE stats leaders for 2025-26 season

Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Jarvis, Hurricanes recover to edge Avalanche in shootout

Podkolzin breaks tie late, Oilers score 3 in 3rd to rally past Canadiens

Kempe scores in OT, Kings hand Stars 4th straight loss

Cooley has natural hat trick, Mammoth score 7 to defeat Blues

Bruins say 6-game losing streak 'is just embarrassing'

Daccord, Kraken shut out Jets, hand them 1st loss in 6 games

NHL players give picks for must-see attractions in League

CHL notebook: Top performers through 1st month of season

Tavares closing in on 500th goal in career that was destined for greatness

2026 NHL Draft Diary: Gavin McKenna

NHL On Tap: Bratt, Devils eye 7th consecutive victory, host Sharks

Predators defeat Canucks, end 4-game losing streak