Avalanche at Bruins projected lineups

AVALANCHE (5-0-3) at BRUINS (3-6-0)
3 p.m. ET; NHLN, NESN, ALT
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Gabriel Landeskog -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin
Ross Colton -- Jack Drury -- Victor Olofsson
Parker Kelly -- Zakhar Bardakov -- Gavin Brindley
Devon Toews -- Cale Makar
Josh Manson -- Brent Burns
Ilya Solovyov -- Sam Malinski
Trent Miner
Scott Wedgewood
Scratched: Jack Ahcan, Danil Gushchin
Injured: Mackenzie Blackwood (lower body), Logan O’Connor (hip surgery), Samuel Girard (upper body), Joel Kiviranta (lower body)
Bruins projected lineup
Morgan Geekie -- Elias Lindholm -- David Pastrnak
Casey Mittelstadt -- Pavel Zacha -- Viktor Arvidsson
Tanner Jeannot -- Fraser Minten -- Jeffrey Truchon-Viel
Michael Eyssimont -- Sean Kuraly -- Mark Kastelic
Mason Lohrei -- Charlie McAvoy
Nikita Zadorov -- Andrew Peeke
Michael Callahan -- Henri Jokiharju
Jeremy Swayman
Joonas Korpisalo
Scratched: John Beecher, Marat Khusnutdinov
Injured: Jordan Harris (lower body), Hampus Lindholm (undisclosed)
Status report
Ahcan, a defenseman, and Gushchin, a forward, each was recalled from Colorado of the American Hockey League on Friday. ... Defenseman Hampus Lindholm, who has missed the past three games for precautionary reasons, will be a game-time decision, according to Bruins coach Marco Sturm.