Blackhawks at Golden Knights projected lineups

BLACKHAWKS (25-29-11) at GOLDEN KNIGHTS (30-22-14)
10 p.m. ET; CHSN, SCRIPPS
Blackhawks projected lineup
Ryan Greene -- Connor Bedard -- Andre Burakovsky
Tyler Bertuzzi -- Frank Nazar --Teuvo Teravainen
Andrew Mangiapane -- Ryan Donato -- Ilya Mikheyev
Nick Lardis -- Sam Lafferty -- Landon Slaggert
Alex Vlasic -- Louis Crevier
Wyatt Kaiser -- Sam Rinzel
Matt Grzelcyk -- Artyom Levshunov
Spencer Knight
Arvid Soderblom
Scratched: Ethan Del Mastro
Injured: Oliver Moore (lower body)
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev -- Jack Eichel – Mark Stone
Pavel Dorofeyev--Tomas Hertl -- Mitch Marner
Brett Howden--Colton Sissons -- Braeden Bowman
Cole Smith – Nic Dowd -- Keegan Kolesar
Brayden McNabb -- Shea Theodore
Noah Hanifin -- Rasmus Andersson
Jeremy Lauzon – Kaedan Korczak
Adin Hill
Akira Schmid
Scratched: Ben Hutton, Brandon Saad, Reilly Smith
Injured: Carter Hart (lower body), William Karlsson (lower body), Jonas Rondbjerg (lower body)
Status report
The Blackhawks will dress the same 18 skaters they used in a 3-2 overtime win at the Utah Mammoth on Thursday. … The Golden Knights will dress the same lineup they used in a 6-2 victory against the Pittsburgh Penguins on Thursday.