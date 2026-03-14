Blackhawks at Golden Knights projected lineups

By NHL.com
BLACKHAWKS (25-29-11) at GOLDEN KNIGHTS (30-22-14)

10 p.m. ET; CHSN, SCRIPPS

Blackhawks projected lineup

Ryan Greene -- Connor Bedard -- Andre Burakovsky

Tyler Bertuzzi -- Frank Nazar --Teuvo Teravainen

Andrew Mangiapane -- Ryan Donato -- Ilya Mikheyev

Nick Lardis -- Sam Lafferty -- Landon Slaggert

Alex Vlasic -- Louis Crevier

Wyatt Kaiser -- Sam Rinzel

Matt Grzelcyk -- Artyom Levshunov

Spencer Knight

Arvid Soderblom

Scratched: Ethan Del Mastro

Injured: Oliver Moore (lower body)

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel – Mark Stone

Pavel Dorofeyev--Tomas Hertl -- Mitch Marner

Brett Howden--Colton Sissons  -- Braeden Bowman

Cole Smith – Nic Dowd -- Keegan Kolesar

Brayden McNabb -- Shea Theodore

Noah Hanifin -- Rasmus Andersson

Jeremy Lauzon – Kaedan Korczak

Adin Hill

Akira Schmid

Scratched: Ben Hutton, Brandon Saad,  Reilly Smith

Injured: Carter Hart (lower body), William Karlsson (lower body), Jonas Rondbjerg (lower body)

Status report

The Blackhawks will dress the same 18 skaters they used in a 3-2 overtime win at the Utah Mammoth on Thursday. … The Golden Knights will dress the same lineup they used in a 6-2 victory against the Pittsburgh Penguins on Thursday.

