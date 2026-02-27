Blackhawks at Avalanche projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

BLACKHAWKS (22-27-9) at AVALANCHE (38-10-9)

6 p.m. ET; CHSN, ALT

Blackhawks projected lineup

Ryan Greene -- Connor Bedard -- Andre Burakovsky

Oliver Moore -- Frank Nazar -- Teuvo Teravainen

Tyler Bertuzzi -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev

Ryan Donato -- Nick Foligno -- Landon Slaggert

Alex Vlasic -- Louis Crevier

Matt Grzelcyk – Artyom Levshunov

Connor Murphy -- Sam Rinzel

Spencer Knight

Arvid Soderblom

Scratched: Sam Lafferty, Colton Dach, Kevin Korchinski

Injured: Wyatt Kaiser (lower body)

Avalanche projected lineup

Gabriel Landeskog -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Artturi Lehkonen -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin

Ross Colton -- Jack Drury -- Victor Olofsson

Parker Kelly -- Zakhar Bardakov -- Gavin Brindley

Devon Toews -- Cale Makar

Josh Manson -- Brent Burns

Brett Kulak -- Sam Malinski

Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood

Scratched: None

Injured: Logan O’Connor (hip surgery), Joel Kiviranta (undisclosed)

Status report

The Avalanche did not practice Friday following a 5-2 loss to the Minnesota Wild on Thursday. ... Kiviranta left during the second period of that game after a hit from Wild defenseman Zach Bogosian; it's expected the forward's status will have more clarity Saturday.

