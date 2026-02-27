Blackhawks at Avalanche projected lineups

BLACKHAWKS (22-27-9) at AVALANCHE (38-10-9)
6 p.m. ET; CHSN, ALT
Blackhawks projected lineup
Ryan Greene -- Connor Bedard -- Andre Burakovsky
Oliver Moore -- Frank Nazar -- Teuvo Teravainen
Tyler Bertuzzi -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev
Ryan Donato -- Nick Foligno -- Landon Slaggert
Alex Vlasic -- Louis Crevier
Matt Grzelcyk – Artyom Levshunov
Connor Murphy -- Sam Rinzel
Spencer Knight
Arvid Soderblom
Scratched: Sam Lafferty, Colton Dach, Kevin Korchinski
Injured: Wyatt Kaiser (lower body)
Avalanche projected lineup
Gabriel Landeskog -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Artturi Lehkonen -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin
Ross Colton -- Jack Drury -- Victor Olofsson
Parker Kelly -- Zakhar Bardakov -- Gavin Brindley
Devon Toews -- Cale Makar
Josh Manson -- Brent Burns
Brett Kulak -- Sam Malinski
Mackenzie Blackwood
Scott Wedgewood
Scratched: None
Injured: Logan O’Connor (hip surgery), Joel Kiviranta (undisclosed)
Status report
The Avalanche did not practice Friday following a 5-2 loss to the Minnesota Wild on Thursday. ... Kiviranta left during the second period of that game after a hit from Wild defenseman Zach Bogosian; it's expected the forward's status will have more clarity Saturday.