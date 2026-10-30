Blackhawks at Bruins projected lineups

BLACKHAWKS (4-9-0) at BRUINS (9-4-1)
1 p.m. ET; CHSN, NESN, SN1
Blackhawks projected lineup
Roman Kantserov -- Connor Bedard -- Teuvo Teravainen
Tyler Bertuzzi -- Anton Frondell -- Ryan Donato
Oliver Moore -- Frank Nazar -- Patrick Kane
Cole Smith -- Jordan Greenway -- Ryan Greene
Alex Vlasic -- Ian Cole
Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov
Kevin Korchinski -- Sam Rinzel
Spencer Knight
Arvid Soderblom
Scratched: Andrew Mangiapane, Ethan Del Mastro
Injured: Bowen Byram (upper body)
Bruins projected lineup
JJ Peterka -- Pavel Zacha -- David Pastrnak
Marat Khusnutdinov -- Fraser Minten -- Morgan Geekie
Casey Mittelstadt -- Elias Lindholm -- James Hagens
Tanner Jeannot -- Matthew Poitras -- Mark Kastelic
Hampus Lindholm -- Charlie McAvoy
Nikita Zadorov -- Will Borgen
Connor Clifton -- Mason Lohrei
Jeremy Swayman
Michael DiPietro
Scratched: Jonathan Aspirot, Sean Kuraly, Frederic Brunet
Injured: None
Status report
The Blackhawks did not practice Friday following a 4-1 loss at the Detroit Red Wings on Thursday. ... The Bruins held an optional skate Friday following a 4-1 loss at the St. Louis Blues on Thursday.