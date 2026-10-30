Blackhawks at Bruins projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

BLACKHAWKS (4-9-0) at BRUINS (9-4-1)

1 p.m. ET; CHSN, NESN, SN1

Blackhawks projected lineup

Roman Kantserov -- Connor Bedard -- Teuvo Teravainen

Tyler Bertuzzi -- Anton Frondell -- Ryan Donato

Oliver Moore -- Frank Nazar -- Patrick Kane

Cole Smith -- Jordan Greenway -- Ryan Greene

Alex Vlasic -- Ian Cole

Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov

Kevin Korchinski -- Sam Rinzel

Spencer Knight

Arvid Soderblom

Scratched: Andrew Mangiapane, Ethan Del Mastro

Injured: Bowen Byram (upper body)

Bruins projected lineup

JJ Peterka -- Pavel Zacha -- David Pastrnak

Marat Khusnutdinov -- Fraser Minten -- Morgan Geekie

Casey Mittelstadt -- Elias Lindholm -- James Hagens

Tanner Jeannot -- Matthew Poitras -- Mark Kastelic

Hampus Lindholm -- Charlie McAvoy

Nikita Zadorov -- Will Borgen

Connor Clifton -- Mason Lohrei 

Jeremy Swayman

Michael DiPietro

Scratched: Jonathan Aspirot, Sean Kuraly, Frederic Brunet

Injured: None

Status report

The Blackhawks did not practice Friday following a 4-1 loss at the Detroit Red Wings on Thursday. ... The Bruins held an optional skate Friday following a 4-1 loss at the St. Louis Blues on Thursday.

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