Hurricanes at Bruins 

HURRICANES (49-22-7) at BRUINS (46-17-15)

7 p.m. ET; BSSO, NESN

Hurricanes projected lineup

Jake Guentzel -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Teuvo Teravainen -- Evgeny Kuznetsov -- Martin Necas

Jordan Martinook -- Jordan Staal -- Andrei Svechnikov

Stefan Noesen -- Jack Drury -- Jesper Fast

Jaccob Slavin -- Brent Burns

Brady Skjei -- Brett Pesce

Dmitry Orlov -- Jalen Chatfield

Pyotr Kochetkov

Frederik Andersen

Scratched: Bradly Nadeau, Brendan Lemieux, Jesperi Kotkaniemi, Tony DeAngelo, Scott Morrow, Spencer Martin

Injured: None

Bruins projected lineup

Danton Heinen -- Pavel Zacha -- David Pastrnak

Brad Marchand -- Charlie Coyle -- Morgan Geekie

Jake DeBrusk -- Jesper Boqvist -- Trent Frederic

James van Riemsdyk -- John Beecher -- Jakub Lauko

Hampus Lindholm -- Charlie McAvoy

Matt Grzelcyk -- Brandon Carlo

Parker Wotherspoon -- Andrew Peeke

Jeremy Swayman

Linus Ullmark

Scratched: Mason Lohrei, Kevin Shattenkirk

Injured: Justin Brazeau (upper body), Pat Maroon (back)

Status report

Nadeau signed with the Hurricanes on Sunday, but his status for Tuesday is unclear. ... Kochetkov is expected to start for Carolina after Andersen made 23 saves in a 3-0 win against the Columbus Blue Jackets on Sunday. … Swayman is expected to alternate starts with Ullmark for the 23rd straight game.