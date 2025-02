Flames at Capitals projected lineups

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Nazem Kadri -- Matt Coronato

Connor Zary -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

Joel Farabee -- Morgan Frost -- Yegor Sharangovich

Ryan Lomberg -- Kevin Rooney -- Martin Pospisil

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Joel Hanley -- MacKenzie Weegar

Ilya Solovyov -- Brayden Pachal

Dan Vladar

Dustin Wolf

Scratched: Adam Klapka, Jake Bean, Daniil Miromanov

Injured: None

Capitals projected lineup

Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Pierre-Luc Dubois

Connor McMichael -- Aliaksei Protas -- Tom Wilson

Andrew Mangiapane -- Lars Eller -- Ethen Frank

Brandon Duhaime -- Nic Dowd -- Taylor Raddysh

Rasmus Sandin -- John Carlson

Martin Fehervary -- Matt Roy

Jakob Chychrun -- Trevor van Riemsdyk

Logan Thompson

Charlie Lindgren

Scratched: Dylan McIlrath, Alexander Alexeyev, Jakub Vrana

Injured: Sonny Milano (upper body)

Status report

Bahl returns after missing the past nine games, the first eight with an upper-body injury and a 3-2 win against the San Jose Sharks on Sunday because of an illness.