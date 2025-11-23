Flames at Canucks projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

FLAMES (7-13-3) at CANUCKS (9-11-2)

9 p.m. ET; SN1, SNW, SNP

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matt Coronato

Yegor Sharangovich -- Nazem Kadri -- Joel Farabee

Connor Zary -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

John Beecher -- Sam Morton -- Adam Klapka

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Yan Kuznetsov -- MacKenzie Weegar

Jake Bean -- Brayden Pachal

Dustin Wolf

Devin Cooley

Scratched: Joel Hanley, Ryan Lomberg, Dryden Hunt

Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (upper body), Samuel Honzek (upper body)

Canucks projected lineup

Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Evander Kane

Brock Boeser -- David Kampf -- Conor Garland

Drew O'Connor -- Aatu Raty -- Kiefer Sherwood

Mackenzie MacEachern -- Max Sasson -- Linus Karlsson

Quinn Hughes -- Filip Hronek

Marcus Pettersson -- Tyler Myers

Elias Nils Pettersson -- Tom Willander

Kevin Lankinen

Jiri Patera

Scratched: Arshdeep Bains, P.O. Joseph, Lukas Reichel

Injured: Thatcher Demko (lower body), Filip Chytil (concussion protocol), Teddy Blueger (lower body), Nils Hoglander (lower body), Derek Forbort (undisclosed)

Status report

Neither team held a morning skate. … Wolf is expected to start after Cooley made 28 saves in a 3-2 shootout win at home against the Dallas Stars on Saturday. … Lomberg, a forward, could draw back in on the fourth line after being scratched for the previous two games, but it’s unclear who might come out of the lineup. ... Hronek missed practice Saturday because of an illness but is expected to play. … DeBrusk and Sherwood have switched lines.

