Flames at Lightning projected lineups

FLAMES (8-13-3) at LIGHTNING (13-7-2)
7 p.m. ET; The Spot, SN360
Flames projected lineup
Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matt Coronato
Yegor Sharangovich -- Nazem Kadri -- Joel Farabee
Connor Zary -- Mikael Backlund -- Blake Coleman
Ryan Lomberg -- John Beecher -- Adam Klapka
Kevin Bahl -- Rasmus Andersson
Yan Kuznetsov -- MacKenzie Weegar
Joel Hanley -- Brayden Pachal
Dustin Wolf
Devin Cooley
Scratched: Jake Bean, Dryden Hunt, Sam Morton
Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (upper body), Samuel Honzek (upper body)
Lightning projected lineup
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov
Jake Guentzel -- Nick Paul -- Dominic James
Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg
Gage Goncalves -- Jack Finley -- Oliver Bjorkstrand
J.J. Moser -- Darren Raddysh
Charle-Edouard D’Astous -- Emil Lilleberg
Declan Carlile -- Steven Santini
Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson
Scratched: Curtis Douglas, Maxim Groshev
Injured: Brayden Point (undisclosed), Ryan McDonagh (undisclosed), Victor Hedman (undisclosed), Max Crozier (undisclosed), Erik Cernak (undisclosed)
Status report
The Flames are expected to dress the same lineup they used in a 5-2 win at the Vancouver Canucks on Sunday. ... Holmberg is expected to return after missing seven games with an undisclosed injury. ... McDonagh, a defenseman who has missed seven games, should resume skating next week, Lightning coach Jon Cooper said.