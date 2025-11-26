Flames at Lightning projected lineups

FLAMES (8-13-3) at LIGHTNING (13-7-2)

7 p.m. ET; The Spot, SN360

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matt Coronato

Yegor Sharangovich -- Nazem Kadri -- Joel Farabee

Connor Zary -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

Ryan Lomberg -- John Beecher -- Adam Klapka

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Yan Kuznetsov -- MacKenzie Weegar

Joel Hanley -- Brayden Pachal

Dustin Wolf

Devin Cooley

Scratched: Jake Bean, Dryden Hunt, Sam Morton

Injured: Martin Pospisil (undisclosed), Zayne Parekh (upper body), Samuel Honzek (upper body)

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov

Jake Guentzel -- Nick Paul -- Dominic James

Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg

Gage Goncalves -- Jack Finley -- Oliver Bjorkstrand

J.J. Moser -- Darren Raddysh

Charle-Edouard D’Astous -- Emil Lilleberg

Declan Carlile -- Steven Santini

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Curtis Douglas, Maxim Groshev

Injured: Brayden Point (undisclosed), Ryan McDonagh (undisclosed), Victor Hedman (undisclosed), Max Crozier (undisclosed), Erik Cernak (undisclosed)

Status report

The Flames are expected to dress the same lineup they used in a 5-2 win at the Vancouver Canucks on Sunday. ... Holmberg is expected to return after missing seven games with an undisclosed injury. ... McDonagh, a defenseman who has missed seven games, should resume skating next week, Lightning coach Jon Cooper said.