Flames at Kraken projected lineups

FLAMES (7-8-0) at KRAKEN (8-5-1)
10 p.m. ET; Prime Video, KONG, SNW
Flames projected lineup
Joel Farabee -- Mikael Backlund -- Matt Coronato
Yegor Sharangovich -- Morgan Frost -- Aydar Suniev
Matvei Gridin – Martin Pospisil -- Ryan Strome
William Stromgren -- Jonathan Castagna -- Adam Klapka
Kevin Bahl -- Simon Nemec
Jake Middleton -- Zach Whitecloud
Yan Kuznetsov -- Zayne Parekh
Dustin Wolf
Arsenii Sergeev
Scratched: Maksim Tsyplakov, Joel Hanley
Injured: Devin Cooley (lower body), Brennan Othmann (upper body), Jonathan Huberdeau (hip), Samuel Honzek (lower body)
Kraken projected lineup
Bobby McMann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Matthew Wood -- Freddy Gaudreau -- Chandler Stephenson
Kaapo Kakko -- Berkly Catton -- Mackie Samoskevich
Jani Nyman -- Ben Meyers -- Ryan Winterton
Vince Dunn -- Adam Larsson
Ryker Evans -- Brandon Montour
Josh Mahura -- Ville Ottavainen
Joey Daccord
Philipp Grubauer
Scratched: Cale Fleury
Injured: Jacob Melanson (upper body), Ryan Lindgren (upper body), Jared McCann (lower body), Curtis Douglas (upper body)
Status report
The Flames held an optional morning skate. … Wood will make his Kraken debut after being acquired in a trade with the Nashville Predators for center Shane Wright on Sunday. … Melanson, a forward, and Lindgren, a defenseman, each skated in noncontact jerseys and will not play.