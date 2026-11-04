Flames at Kraken projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

FLAMES (7-8-0) at KRAKEN (8-5-1)

10 p.m. ET; Prime Video, KONG, SNW

Flames projected lineup

Joel Farabee -- Mikael Backlund -- Matt Coronato

Yegor Sharangovich -- Morgan Frost -- Aydar Suniev

Matvei Gridin – Martin Pospisil -- Ryan Strome

William Stromgren -- Jonathan Castagna -- Adam Klapka

Kevin Bahl -- Simon Nemec

Jake Middleton -- Zach Whitecloud

Yan Kuznetsov -- Zayne Parekh

Dustin Wolf

Arsenii Sergeev

Scratched: Maksim Tsyplakov, Joel Hanley

Injured: Devin Cooley (lower body), Brennan Othmann (upper body), Jonathan Huberdeau (hip), Samuel Honzek (lower body)

Kraken projected lineup

Bobby McMann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Matthew Wood -- Freddy Gaudreau -- Chandler Stephenson

Kaapo Kakko -- Berkly Catton -- Mackie Samoskevich

Jani Nyman -- Ben Meyers -- Ryan Winterton

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryker Evans -- Brandon Montour

Josh Mahura -- Ville Ottavainen

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Cale Fleury

Injured: Jacob Melanson (upper body), Ryan Lindgren (upper body), Jared McCann (lower body), Curtis Douglas (upper body)

Status report

The Flames  held an optional morning skate. … Wood will make his Kraken debut after being acquired in a trade with the Nashville Predators for center Shane Wright on Sunday. … Melanson, a forward, and Lindgren, a defenseman, each skated in noncontact jerseys and will not play.

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