Flames at Kraken projected lineups

FLAMES (25-19-7) at KRAKEN (23-27-3)

9 p.m. ET; KHN, KING 5, KONG, SNW, SNO, SNE, SN1

Flames projected lineup

Jonathan Huberdeau -- Nazem Kadri -- Joel Farabee

Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Matt Coronato

Martin Pospisil -- Morgan Frost -- Yegor Sharangovich

Ryan Lomberg -- Clark Bishop -- Adam Klapka

Joel Hanley -- Rasmus Andersson

Jake Bean -- MacKenzie Weegar

Tyson Barrie -- Brayden Pachal

Dan Vladar

Dustin Wolf

Scratched: Kevin Rooney, Daniil Miromanov

Injured: Connor Zary (knee), Kevin Bahl (upper body)

Kraken projected lineup

Jaden Schwartz -- Matty Beniers -- Kaapo Kakko

Eeli Tolvanen -- Chandler Stephenson -- Oliver Bjorkstrand

Jared McCann -- Shane Wright -- Andre Burakovsky

Tye Kartye -- Mitchell Stephens -- Brandon Tanev

Vince Dunn -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Brandon Montour

Joshua Mahura -- Cale Fleury

Joey Daccord

Ales Stezka

Scratched: Gustav Olofsson

Injured: Jordan Eberle (pelvis), Yanni Gourde (lower body), Ryker Evans (upper body)

Status report

Calgary did not hold a morning skate after a 3-1 loss to the Detroit Red Wings on Saturday. … Seattle held an optional morning skate. … Olofsson, a defenseman, was recalled from Coachella Valley of the American Hockey League on an emergency basis, and Seattle coach Dan Bylsma called the lineup a “game-time decision.” Dunn, Larsson, Oleksiak, Montour, Mahura, and Fleury were all full participants in practice on Saturday. … Evans, a defenseman, remains day to day with an upper-body injury.