Flames at Wild projected lineups

FLAMES (21-25-6) at WILD (30-14-10)
8 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, SNW
Flames projected lineup
Yegor Sharangovich -- Mikael Backlund -- Matt Coronato
Connor Zary -- Nazem Kadri -- Martin Pospisil
Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matvei Gridin
Joel Farabee -- Justin Kirkland -- Adam Klapka
Kevin Bahl -- Zach Whitecloud
Yan Kuznetsov -- MacKenzie Weegar
Joel Hanley -- Hunter Brzustewicz
Devin Cooley
Dustin Wolf
Scratched: Brayden Pachal, Ryan Lomberg
Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), John Beecher (upper body), Blake Coleman (upper body)
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Marcus Foligno -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko
Yakov Trenin -- Nico Sturm -- Vinnie Hinostroza
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jake Middleton -- Jared Spurgeon
Daemon Hunt -- David Jiricek
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
Scratched: Matt Kiersted, Tyler Pitlick
Injured: Zach Bogosian (lower body), Jonas Brodin (lower body)
Status report
Each team held an optional morning skate. ... Bogosian took part for the Wild, but the defenseman will miss his 12th straight game.