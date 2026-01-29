Flames at Wild projected lineups

FLAMES (21-25-6) at WILD (30-14-10)

8 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, SNW

Flames projected lineup

Yegor Sharangovich -- Mikael Backlund -- Matt Coronato

Connor Zary -- Nazem Kadri -- Martin Pospisil

Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matvei Gridin

Joel Farabee -- Justin Kirkland -- Adam Klapka

Kevin Bahl -- Zach Whitecloud

Yan Kuznetsov -- MacKenzie Weegar

Joel Hanley -- Hunter Brzustewicz

Devin Cooley

Dustin Wolf

Scratched: Brayden Pachal, Ryan Lomberg

Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), John Beecher (upper body), Blake Coleman (upper body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko

Yakov Trenin -- Nico Sturm -- Vinnie Hinostroza

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jake Middleton -- Jared Spurgeon

Daemon Hunt -- David Jiricek

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: Matt Kiersted, Tyler Pitlick

Injured: Zach Bogosian (lower body), Jonas Brodin (lower body)

Status report

Each team held an optional morning skate. ... Bogosian took part for the Wild, but the defenseman will miss his 12th straight game.

