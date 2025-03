Flames at Avalanche projected lineups

FLAMES (34-26-12) at AVALANCHE (45-26-3)

8:30 p.m. ET; KTVD, ALT, Prime

Flames projected lineup

Yegor Sharangovich -- Nazem Kadri -- Martin Pospisil

Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Matt Coronato

Joel Farabee -- Mikael Backlund -- Blake Coleman

Ryan Lomberg -- Kevin Rooney -- Adam Klapka

Joel Hanley -- MacKenzie Weegar

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Jake Bean -- Daniil Miromanov

Dan Vladar

Dustin Wolf

Scratched: Dryden Hunt, Brayden Pachal

Injured: Connor Zary (lower body)

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Jonathan Drouin

Valeri Nichushkin -- Brock Nelson -- Martin Necas

Jimmy Vesey -- Charlie Coyle -- Ross Colton

Parker Kelly -- Jack Drury -- Logan O’Connor

Devon Toews -- Cale Makar

Ryan Lindgren -- Sam Malinski

Erik Johnson -- Samuel Girard

Scott Wedgewood

Mackenzie Blackwood

Scratched: Miles Wood, Keaton Middleton

Injured: Joel Kiviranta (lower body), Josh Manson (upper-body injury), Gabriel Landeskog (knee), Tucker Poolman (head)

Status report

Pospisil and Andersson didn’t participate in the morning skate but are expected to play. … Kiviranta, a forward, will miss his third straight game; he’s day to day. … Johnson will play after missing two games with a lower-body injury.