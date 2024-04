Sabres at Lightning

SABRES (38-37-6) at LIGHTNING (44-28-8)

7 p.m. ET; BSFL, MSG-B

Sabres projected lineups

JJ Peterka -- Tage Thompson -- Alex Tuch

Zach Benson -- Dylan Cozens -- Jack Quinn

Jeff Skinner -- Peyton Krebs -- Jordan Greenway

Zemgus Girgensons -- Tyson Jost -- Victor Olofsson

Rasmus Dahlin -- Henri Jokiharju

Bowen Byram -- Owen Power

Jacob Bryson -- Connor Clifton

Eric Comrie

Ukko-Pekka Luukkonen

Scratched: Eric Robinson, Lukas Rousek

Injured: Mattias Samuelsson (upper body)

Lightning projected lineups

Anthony Duclair -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Steven Stamkos

Michael Eyssimont -- Nicholas Paul -- Mitchell Chaffee

Conor Sheary -- Luke Glendening -- Tanner Jeannot

Victor Hedman -- Darren Raddysh

Nick Perbix -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Matt Dumba

Andrei Vasilevskiy

Matt Tomkins

Scratched: Austin Watson

Injured: Haydn Fleury (upper body), Jonas Johansson (lower body), Mikhail Sergachev (leg), Tyler Motte (lower body)

Status report

Fleury, a defenseman, and Johansson, a goalie, will not return until the Stanley Cup Playoffs, which begin Saturday. ... Sergachev, a defenseman, participated in the morning skate with a noncontact jersey. ... Comrie will get his first start since March 7.