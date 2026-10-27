Sabres at Sharks projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

SABRES (4-4-3) at SHARKS (6-5-1)

10:30 p.m. ET; ESPN, SN360

Sabres projected lineup

Zach Benson -- Tage Thompson -- Konsta Helenius

Josh Doan -- Noah Ostlund -- Jack Quinn

Ryan McLeod -- Josh Norris -- Jason Zucker

Peyton Krebs -- Tyson Kozak -- Beck Malenstyn

Rasmus Dahlin -- Mattias Samuelsson

Olen Zellweger -- Owen Power

Zach Metsa -- Louis Crevier

Colten Ellis

Ukko-Pekka Luukkonen

Scratched: Dennis Gilbert

Injured: Jiri Kulich (upper body), Justin Danforth (upper body), Sam Carrick (middle body), Matt Grzelcyk (lower body), Alex Lyon (upper body), Conor Timmins (lower body)

Sharks projected lineup

Ivar Stenberg -- Macklin Celebrini -- Collin Graf

Mason Marchment -- Michael Misa -- Will Smith

Kiefer Sherwood -- Ty Dellandrea -- Tyler Toffoli

Barclay Goodrow -- Zack Ostapchuk -- Adam Gaudette

Darnell Nurse -- Jacob Trouba

Sam Dickinson -- Michael Kesselring

Dmitry Orlov -- Luca Cagnoni

Yaroslav Askarov

Alex Nedeljkovic

Scratched: Nolan Allan

Injured: Alexander Wennberg (upper body), Igor Chernyshov (upper body)

Status report

Kulich, a forward, did not join the Sabres for their four-game road trip. ... Cagnoni will replace Allan, a defenseman, after he was a healthy scratch for three straight games. ... Sharks forwards Chernyshov and Wennberg are week to week.

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