Sabres at Sharks projected lineups

SABRES (4-4-3) at SHARKS (6-5-1)
10:30 p.m. ET; ESPN, SN360
Sabres projected lineup
Zach Benson -- Tage Thompson -- Konsta Helenius
Josh Doan -- Noah Ostlund -- Jack Quinn
Ryan McLeod -- Josh Norris -- Jason Zucker
Peyton Krebs -- Tyson Kozak -- Beck Malenstyn
Rasmus Dahlin -- Mattias Samuelsson
Olen Zellweger -- Owen Power
Zach Metsa -- Louis Crevier
Colten Ellis
Ukko-Pekka Luukkonen
Scratched: Dennis Gilbert
Injured: Jiri Kulich (upper body), Justin Danforth (upper body), Sam Carrick (middle body), Matt Grzelcyk (lower body), Alex Lyon (upper body), Conor Timmins (lower body)
Sharks projected lineup
Ivar Stenberg -- Macklin Celebrini -- Collin Graf
Mason Marchment -- Michael Misa -- Will Smith
Kiefer Sherwood -- Ty Dellandrea -- Tyler Toffoli
Barclay Goodrow -- Zack Ostapchuk -- Adam Gaudette
Darnell Nurse -- Jacob Trouba
Sam Dickinson -- Michael Kesselring
Dmitry Orlov -- Luca Cagnoni
Yaroslav Askarov
Alex Nedeljkovic
Scratched: Nolan Allan
Injured: Alexander Wennberg (upper body), Igor Chernyshov (upper body)
Status report
Kulich, a forward, did not join the Sabres for their four-game road trip. ... Cagnoni will replace Allan, a defenseman, after he was a healthy scratch for three straight games. ... Sharks forwards Chernyshov and Wennberg are week to week.