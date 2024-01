Ducks at Capitals

DUCKS (15-27-1) at CAPITALS (20-15-6)

7 p.m. ET; MNMT, BSSD, BSSC, TVAS

Ducks projected lineup

Alex Killorn -- Leo Carlsson -- Troy Terry

Adam Henrique -- Mason McTavish -- Ryan Strome

Frank Vatrano -- Isac Lundestrom -- Brock McGinn

Ross Johnson -- Sam Carrick -- Jakob Silfverberg

Urho Vaakanainen -- Cam Fowler

Jackson LaCombe -- Radko Gudas

Gustav Lindstrom -- Ilya Lyubushkin

Lukas Dostal

John Gibson

Scratched: Bo Groulx

Injured: Trevor Zegras (broken ankle), Pavel Mintyukov (separated shoulder), Max Jones (upper body), Brett Leason (upper body)

Capitals projected lineup

Max Pacioretty -- Dylan Strome -- T.J. Oshie

Aliaksei Protas -- Connor McMichael -- Tom Wilson

Hendrix Lapierre -- Evgeny Kuznetsov -- Anthony Mantha

Beck Malenstyn -- Nic Dowd -- Nicolas Aube-Kubel

Martin Fehervary -- John Carlson

Joel Edmundson -- Ethan Bear

Alexander Alexeyev -- Nick Jensen

Darcy Kuemper

Charlie Lindgren

Scratched: Matthew Phillips, Trevor van Riemsdyk

Injured: Alex Ovechkin (lower body), Sonny Milano (upper body), Rasmus Sandin (upper body)

Status report

The Ducks did not hold a morning skate following a 5-4 overtime win against the Florida Panthers on Monday. … Ovechkin, a forward who has missed the past two games, will be a game-time decision. … Kuemper starts after Lindgren played each back-to-back game against the New York Rangers on Saturday and Sunday. … Alexeyev will play after being a healthy scratch for the past 24 games.