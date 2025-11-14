Ducks at Wild projected lineups

DUCKS (11-5-1) at WILD (7-7-4)
6 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNOX, Victory+
Ducks projected lineup
Chris Kreider -- Leo Carlsson -- Troy Terry
Cutter Gauthier -- Mason McTavish -- Beckett Sennecke
Nikita Nesterenko -- Ryan Poehling -- Alex Killorn
Ryan Strome -- Mikael Granlund -- Frank Vatrano
Jackson LaCombe -- Drew Helleson
Olen Zellweger -- Jacob Trouba
Pavel Mintyukov -- Ian Moore
Lukas Dostal
Petr Mrazek
Scratched: Sam Colangelo, Ross Johnston, Jansen Harkins
Injured: Radko Gudas (lower body)
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman-- Mats Zuccarello
Matt Boldy -- Joel Eriksson Ek -- Marcus Johansson
Vladimir Tarasenko -- Danila Yurov-- Vinnie Hinostroza
Marcus Foligno -- Ben Jones -- Yakov Trenin
Jonas Brodin -- Jared Spurgeon
Zeev Buium -- Brock Faber
Daemon Hunt -- David Jiricek
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
Scratched: David Spacek
Injured: Nico Sturm (back), Zach Bogosian (lower body), Jake Middleton (illness), Marco Rossi (lower body)
Status report
Neither team was scheduled to hold a morning skate Saturday. ... Rossi, a forward, is week to week. … Middleton, a defenseman, could return after missing the past two games.