Ducks at Wild projected lineups

DUCKS (11-5-1) at WILD (7-7-4)

6 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNOX, Victory+

Ducks projected lineup

Chris Kreider -- Leo Carlsson -- Troy Terry

Cutter Gauthier -- Mason McTavish -- Beckett Sennecke

Nikita Nesterenko -- Ryan Poehling -- Alex Killorn

Ryan Strome -- Mikael Granlund -- Frank Vatrano

Jackson LaCombe -- Drew Helleson

Olen Zellweger -- Jacob Trouba

Pavel Mintyukov -- Ian Moore

Lukas Dostal

Petr Mrazek

Scratched: Sam Colangelo, Ross Johnston, Jansen Harkins

Injured: Radko Gudas (lower body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman-- Mats Zuccarello

Matt Boldy -- Joel Eriksson Ek -- Marcus Johansson

Vladimir Tarasenko -- Danila Yurov-- Vinnie Hinostroza

Marcus Foligno -- Ben Jones -- Yakov Trenin

Jonas Brodin -- Jared Spurgeon

Zeev Buium -- Brock Faber

Daemon Hunt -- David Jiricek

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: David Spacek

Injured: Nico Sturm (back), Zach Bogosian (lower body), Jake Middleton (illness), Marco Rossi (lower body)

Status report

Neither team was scheduled to hold a morning skate Saturday. ... Rossi, a forward, is week to week. … Middleton, a defenseman, could return after missing the past two games.

