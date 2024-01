Ducks at Wild

DUCKS (16-30-2) at WILD (21-22-5)

9 p.m. ET; BSWIX, BSN, BSW

Ducks projected lineup

Adam Henrique -- Leo Carlsson -- Troy Terry

Frank Vatrano -- Ryan Strome -- Brett Leason

Isac Lundestrom -- Mason McTavish -- Jakob Silfverberg

Ross Johnston -- Sam Carrick -- Brock McGinn

Jackson LaCombe -- Cam Fowler

Urho Vaakanainen -- Radko Gudas

Olen Zellweger -- Gustav Lindstrom

Lukas Dostal

John Gibson

Scratched: Benoit-Olivier Groulx, Ilya Lyubushkin, Robert Hagg

Injured: Alex Killorn (knee), Trevor Zegras (broken ankle), Pavel Mintyukov (separated shoulder), Max Jones (upper body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Ryan Hartman -- Pat Maroon

Brandon Duhaime -- Jake Lucchini -- Frederick Gaudreau

Jonas Brodin -- Brock Faber

Jake Middleton -- Dakota Mermis

Alex Goligoski -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: Jon Merrill, Adam Raska

Injured: Marc-Andre Fleury (undisclosed), Connor Dewar (lower body), Vinni Lettieri (lower body)

Status report

Dostal is expected to start after Gibson started five of the past six. ... Zuccarello will play after missing practice Friday because of an illness. ... Gustavsson will make his fifth start in six games. ... Fleury took part in the Wild morning skate Saturday but the goalie will miss his fourth consecutive game.