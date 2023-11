Ducks at Avalanche

DUCKS (9-6-0) at AVALANCHE (9-5-0)

9 p.m. ET; BSSD, BSSC, ALT

Ducks projected lineup

Alex Killorn -- Leo Carlsson -- Troy Terry

Frank Vatrano -- Mason McTavish -- Ryan Strome

Max Jones -- Adam Henrique -- Jakob Silfverberg

Benoit-Oliver Groulx -- Sam Carrick -- Brett Leason

Cam Fowler -- Jackson LaCombe

Pavel Mintyukov -- Ilya Lyubushkin

Urho Vaakanainen -- Radko Gudas

Lukas Dostal

John Gibson

Scratched: Ross Johnston,

Injured: Jamie Drysdale (lower body), Brock McGinn (lower body), Isac Lundestrom (Achilles), Trevor Zegras (lower body)

Avalanche projected lineup

Valeri Nichushkin -- Nathan MacKinnon -- Mikko Rantanen

Jonathan Drouin -- Ryan Johansen -- Tomas Tatar

Miles Wood -- Ross Colton -- Logan O’Connor

Andrew Cogliano -- Fredrik Olofsson -- Joel Kiviranta

Devon Toews -- Cale Makar

Bowen Byram -- Samuel Girard

Jack Johnson -- Caleb Jones

Alexandar Georgiev

Ivan Prosvetov

Scratched: Kurtis MacDermid, Sam Malinski

Injured: Artturi Lehkonen (upper body), Josh Manson (upper body)

Status report

Anaheim didn’t hold a morning skate. … Dostal is expected to start after Gibson made 29 saves in a 3-2 win at the Nashville Predators on Tuesday. … Colorado coach Jared Bednar said defenseman Josh Manson is day to day and Cogliano could “possibly” play after missing the past two games with an upper-body injury. … Cogliano took part in the morning skate.