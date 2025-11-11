Ducks at Avalanche projected lineups

DUCKS (11-3-1) at AVALANCHE (10-1-5)
9:30 p.m. ET; HBO MAX, truTV, TNT, SN360
Ducks projected lineup
Chris Kreider -- Leo Carlsson -- Troy Terry
Cutter Gauthier -- Mason McTavish -- Beckett Sennecke
Nikita Nesterenko -- Ryan Poehling -- Alex Killorn
Ross Johnston -- Jansen Harkins -- Frank Vatrano
Jackson LaCombe -- Drew Helleson
Olen Zellweger -- Jacob Trouba
Pavel Mintyukov -- Ian Moore
Lukas Dostal
Petr Mrazek
Scratched: Sam Colangelo
Injured: Ryan Strome (upper body), Radko Gudas (lower body), Mikael Granlund (lower body)
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Ross Colton -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin
Gabriel Landeskog -- Jack Drury -- Victor Olofsson
Parker Kelly -- Zakhar Bardakov -- Gavin Brindley
Devon Toews -- Cale Makar
Josh Manson -- Brent Burns
Jack Ahcan -- Sam Malinski
Scott Wedgewood
Mackenzie Blackwood
Scratched: Ilya Solovyov
Injured: Samuel Girard (upper body), Logan O’Connor (hip surgery), Joel Kiviranta (lower body)
Status report
Strome and Granlund, each a forward, and Gudas, a defenseman, are on the Ducks’ three-game road trip and are close to returning, but none of them will play. … The Avalanche held an optional morning skate. Girard, a defenseman who has been out since Oct. 9 with an upper-body injury, won’t play but is expected to return this week. … Brindley signed a two-year contract Tuesday.