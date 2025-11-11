Ducks at Avalanche projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
DUCKS (11-3-1) at AVALANCHE (10-1-5)

9:30 p.m. ET; HBO MAX, truTV, TNT, SN360

Ducks projected lineup

Chris Kreider -- Leo Carlsson -- Troy Terry

Cutter Gauthier -- Mason McTavish -- Beckett Sennecke

Nikita Nesterenko -- Ryan Poehling -- Alex Killorn

Ross Johnston -- Jansen Harkins -- Frank Vatrano

Jackson LaCombe -- Drew Helleson

Olen Zellweger -- Jacob Trouba

Pavel Mintyukov -- Ian Moore

Lukas Dostal

Petr Mrazek

Scratched: Sam Colangelo

Injured: Ryan Strome (upper body), Radko Gudas (lower body), Mikael Granlund (lower body)

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Ross Colton -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin

Gabriel Landeskog -- Jack Drury -- Victor Olofsson

Parker Kelly -- Zakhar Bardakov -- Gavin Brindley

Devon Toews -- Cale Makar

Josh Manson -- Brent Burns

Jack Ahcan -- Sam Malinski

Scott Wedgewood

Mackenzie Blackwood

Scratched: Ilya Solovyov

Injured: Samuel Girard (upper body), Logan O’Connor (hip surgery), Joel Kiviranta (lower body)

Status report

Strome and Granlund, each a forward, and Gudas, a defenseman, are on the Ducks’ three-game road trip and are close to returning, but none of them will play. … The Avalanche held an optional morning skate. Girard, a defenseman who has been out since Oct. 9 with an upper-body injury, won’t play but is expected to return this week. … Brindley signed a two-year contract Tuesday.

