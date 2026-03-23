Islanders Prospect Report: Mar. 23, 2026

Kelowna ended fourth in the Western Conference with a 38-21-9 record. Poletin, who was drafted in the fourth round (106th overall) of the 2025 NHL Draft, finished seventh on the team with 35 points (20G, 15A) in the regular season.
STATS
CHL
Kashawn Aitcheson (Barrie) OHL | 56GP, 28G, 42A, 70P, 97PIM
Luca Romano (Kitchener) OHL | 55GP, 14G, 19A, 33P, 22PIM
Burke Hood (Vancouver) WHL | 42GP, 18-18-2, 3.83 GAA, .892 SV%, 0 SO
Jacob Kvasnicka (Penticton) WHL | 65GP, 35G, 50A, 85P, 21PIM
Tomas Poletín (Kelowna) WHL | 43GP, 20G, 15A, 35P, 38PIM
Jesse Nurmi (London) OHL | 30GP, 14G, 17A, 31P, 10PIM
KHL
Daniil Prokhorov | Dynamo Moscow (KHL) | 23GP, 1G, 0A, 1P, 2PIM
Daniil Prokhorov | Dynamo St. Petersburg (VHL) | 25GP, 9G, 9A, 18P, 14PIM
Daniil Prokhorov | MHK Dynamo Moskva (MHL) | 8GP, 3G, 3A, 6P, 0PIM
Dmitry Gamzin | CSKA Moscow (KHL) | 40GP, 22-10-6, 1.49 GAA, .938 SV%, 8 SO
SWEDEN
Victor Eklund | Djurgårdens IF (SHL) | 43GP, 6G, 18A, 24P, 22PIM
Dennis Good Bogg | Väsby IK (HockeyEttan) | 7GP, 1G, 1A, 2P, 6PIM
Dennis Good Bogg | Karlskrona HK (HockeyEttan) | 29GP, 0G, 3A, 3P, 41PIM
NCAA
Sam Laurila | North Dakota (NCHC) | 33GP, 1G, 9A, 10P, 29PIM
Quinn Finley | Wisconsin (Big Ten) | 33GP, 15G, 13A, 28P, 22PIM
Zachary Shultz | Wisconsin (Big Ten) | 12GP, 0G, 3A, 3P, 12PIM
Danny Nelson | Notre Dame (Big Ten) | 36GP, 13G, 16A, 29P, 32PIM
Tomas Machu | Providence College (Hockey East) | 34GP, 0G, 4A, 4P, 20PIM
Cole Eiserman | Boston Univ. (Hockey East) | 32GP, 18G, 10A, 28P, 14PIM
Kamil Bednarik | Boston Univ. (Hockey East) | 35GP, 5G, 11A, 16P, 20PIM
Xavier Veilleux | Cornell (ECAC) | 33GP, 6G, 20A, 26P, 10PIM