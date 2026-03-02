Islanders Prospect Report: Mar. 2, 2026

Laurila ranks fourth among defensemen on the Fighting Hawks with 10 points (1G, 9A) in 29 games this season. He also has 14 blocked shots.
STATS
CHL
Kashawn Aitcheson (Barrie) OHL | 48GP, 26G, 37A, 63P, 73PIM
Luca Romano (Kitchener) OHL | 48GP, 14G, 19A, 33P, 20PIM
Burke Hood (Vancouver) WHL | 37GP, 15-16-2, 3.92 GAA, .891 SV%, 0 SO
Jacob Kvasnicka (Penticton) WHL | 58GP, 34G, 45A, 79P, 16PIM
Tomas Poletín (Kelowna) WHL | 35GP, 19G, 12A, 31P, 34PIM
Jesse Nurmi (London) OHL | 24 GP, 14G, 14A, 28P, 8PIM
KHL
Daniil Prokhorov | Dynamo Moscow (KHL) | 15GP, 1G, 0A, 1P, 2PIM
Daniil Prokhorov | Dynamo St. Petersburg (VHL) | 25GP, 9G, 9A, 18P, 14PIM
Daniil Prokhorov | MHK Dynamo Moskva (MHL) | 6GP, 2G, 3A, 5P, 0PIM
Dmitry Gamzin | CSKA Moscow (KHL) | 34GP, 19-8-0, 1.59 GAA, .936 SV%, 6 SO
SWEDEN
Victor Eklund | Djurgårdens IF (SHL) | 38GP, 5G, 14A, 19P, 12PIM
Marcus Gidlof | Leksands IF (SHL) | 24GP, 9-15-0, 2.84 GAA, .896 SV%, 4 SO
Dennis Good Bogg | Väsby IK (HockeyEttan) | 7GP, 1G, 1A, 2P, 6PIM
Dennis Good Bogg | Karlskrona HK (HockeyEttan) | 29GP, 0G, 3A, 3P, 41PIM
NCAA
Sam Laurila | North Dakota (NCHC) | 30GP, 1G, 9A, 10P, 25PIM
Quinn Finley | Wisconsin (Big Ten) | 30GP, 13G, 12A, 25P, 20PIM
Zachary Shultz | Wisconsin (Big Ten) | 12GP, 0G, 3A, 3P, 12PIM
Danny Nelson | Notre Dame (Big Ten) | 33GP, 13G, 14A, 27P, 30PIM
Tomas Machu | Providence College (Hockey East) | 32GP, 0G, 4A, 4P, 20PIM
Cole Eiserman | Boston Univ. (Hockey East) | 29GP, 15G, 8A, 23P, 8PIM
Kamil Bednarik | Boston Univ. (Hockey East) | 32GP, 5G, 9A, 14P, 18PIM
Xavier Veilleux | Cornell (ECAC) | 29GP, 6G, 18A, 24P, 8PIM