Islanders Announce 2023-24 Training Camp Roster

The New York Islanders announced the club's roster for the 2023-24 Training Camp. The camp roster features 38 forwards, 21 defensemen and seven goaltenders.

Click here for full roster details.

FORWARDS (38):

73 - Samuel Asselin

54 - Cole Bardreau

13 - Mathew Barzal

65 - Ashton Calder

71 - Jackson Cates

66 - Joseph Cipollone

53 - Casey Cizikas

15 - Cal Clutterbuck

56 - William Dufour

38 - Arnaud Durandeau

18 - Pierre Engvall

20 - Hudson Fasching

72 - Tanner Fritz

16 - Julien Gauthier

64 - Justin Gill

10 - Simon Holmstrom

14 - Bo Horvat

37 - Ruslan Iskhakov

62 - Blade Jenkins

32 - Ross Johnston

36 - Otto Koivula

47 - Jeff Kubiak

59 - Daylan Kuefler

46 - Karson Kuhlman

27 - Anders Lee

57 - Eetu Liukas

52 - Kyle MacLean

48 - Matthew Maggio

17 - Matt Martin

29 - Brock Nelson

39 - Reece Newkirk

44 - Jean-Gabriel Pageau

21 - Kyle Palmieri

67 - Riley Piercey

51 - Brian Pinho

63 - Jacob Pivonka

75 - Dmytro Timashov

26 - Oliver Wahlstrom

DEFENSEMEN (21):

25 - Sebastian Aho

4 - Samuel Bolduc

7 - Dennis Cholowski

68 - Trevor Cosgrove

8 - Noah Dobson

43 - Aidan Fulp

77 - Zsombor Garat

49 - Isaiah George

42 - Seth Helgeson

33 - Grant Hutton

61 - Christian Krygier

78 - Artem Kulakov

34 - Paul LaDue

24 - Scott Mayfield

45 - Travis Mitchell

58 - Calle Odelius

3 - Adam Pelech

6 - Ryan Pulock

28 - Alexander Romanov

2 - Robin Salo

41 - Vincent Sevigny

GOALTENDERS (7):

50 - Ken Appleby

35 - Tristan Lennox

60 - Brent Moran

1 - Jakub Skarek

30 - Ilya Sorokin

70 - Henrik Tikkanen

40 - Semyon Varlamov