Olympic History: Blues at the Winter Games

DID YOU KNOW?

The "Miracle on Ice" team from 1980 played in four pre-Olympic exhibition matches against NHL teams - including one against the St. Louis Blues on Sept. 30, 1979. The game was played at a neutral site in Iowa, and the Blues cruised to a 9-1 victory.... Forward Mark Johnson, who led Team USA in 1980 with 11 points (five goals, six assists) in seven games, was a Blue during the 1984-85 season. Forward Dave Christian also played one season for the Blues, picking up 44 points in 78 games from 1991-92. Defenseman Bill Baker (1981-82) and assistant coach Craig Patrick (1974-75) also wore the Blue Note.