Olympic History: Blues at the Winter Games

BLUES IN THE OLYMPICS
1998 Winter Olympics (Nagano)
Brett Hull – USA
Al MacInnis – Canada
Chris Pronger – Canada
2002 Winter Olympics (Salt Lake City)
Doug Weight - USA
Keith Tkachuk - USA
Al MacInnis – Canada
Chris Pronger – Canada
Pavol Demitra – Slovakia
Sergei Varlamov – Ukraine
2006 Winter Olympics (Turin)
Christian Backman – Sweden
Keith Tkachuk - USA
Petr Cajanek – Czech Republic
2010 Winter Olympics (Vancouver)
David Backes – USA
Erik Johnson - USA
Roman Polak – Czech Republic
2014 Winter Olympics (Sochi)
Patrik Berglund – Sweden
Alexander Steen – Sweden
Alex Pietrangelo – Canada
Jay Bouwmeester – Canada
Jaroslav Halak – Slovakia
Vladimir Tarasenko – Russia
David Backes – USA
Kevin Shattenkirk – USA
T.J. Oshie – USA
2026 Winter Olympics (Milano Cortina)
Jordan Binnington – Canada
Colton Parayko – Canada
Pius Suter – Switzerland
Philip Broberg – Sweden
Dalibor Dvorsky – Slovakia