Olympic History: Blues at the Winter Games

By Sophie Femrite / St. Louis Blues

The 2026 Winter Olympic Games are underway, and five St. Louis Blues players are competing for Gold in Milan.

Jordan Binnington and Colton Parayko are competing for Team Canada, while Philip Broberg is suiting up for Sweden. Pius Suter is representing the Blues for Team Switzerland, and Dalibor Dvorsky is making his first Olympic appearance with Team Slovakia.

Before this season, though, the Blues have a rich Olympic history.

BLUES GOLD MEDAL WINNERS

Al MacInnis / Team Canada (2002)
Chris Pronger / Team Canada (2002)
Christian Backman / Team Sweden (2006)
Jay Bouwmeester / Team Canada (2014)
Alex Pietrangelo / Team Canada (2014)

BLUES IN THE OLYMPICS

1998 Winter Olympics (Nagano)

Brett Hull – USA
Al MacInnis – Canada
Chris Pronger – Canada

2002 Winter Olympics (Salt Lake City)

Doug Weight - USA
Keith Tkachuk - USA
Al MacInnis – Canada
Chris Pronger – Canada
Pavol Demitra – Slovakia
Sergei Varlamov – Ukraine

2006 Winter Olympics (Turin)

Christian Backman – Sweden
Keith Tkachuk - USA
Petr Cajanek – Czech Republic

2010 Winter Olympics (Vancouver)

David Backes – USA
Erik Johnson - USA
Roman Polak – Czech Republic

2014 Winter Olympics (Sochi)

Patrik Berglund – Sweden
Alexander Steen – Sweden
Alex Pietrangelo – Canada
Jay Bouwmeester – Canada
Jaroslav Halak – Slovakia
Vladimir Tarasenko – Russia
David Backes – USA
Kevin Shattenkirk – USA
T.J. Oshie – USA

2026 Winter Olympics (Milano Cortina)

Jordan Binnington – Canada
Colton Parayko – Canada
Pius Suter – Switzerland
Philip Broberg – Sweden
Dalibor Dvorsky – Slovakia

DID YOU KNOW?

The "Miracle on Ice" team from 1980 played in four pre-Olympic exhibition matches against NHL teams - including one against the St. Louis Blues on Sept. 30, 1979. The game was played at a neutral site in Iowa, and the Blues cruised to a 9-1 victory.... Forward Mark Johnson, who led Team USA in 1980 with 11 points (five goals, six assists) in seven games, was a Blue during the 1984-85 season. Forward Dave Christian also played one season for the Blues, picking up 44 points in 78 games from 1991-92. Defenseman Bill Baker (1981-82) and assistant coach Craig Patrick (1974-75) also wore the Blue Note.

T.J. SOCHI

T.J. Oshie captivated the world in Sochi in 2014, when he took six of Team USA's eight shootout attempts in a preliminary game against Russia to help decide a 2-2 contest. Oshie scored on four of six attempts, and the nickname T.J. Sochi was born.

