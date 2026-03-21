Projected Lineup: Wild vs. Stars

By Zoe Fiedler
Wild.com

SAINT PAUL, Minn. -- The Minnesota Wild faces off against the Stars this afternoon, hoping for victory after falling to the Blackhawks 2-1 on Thursday night. The following lineup is a projection and is subject to change:

FORWARDS

90 Marcus Johansson - 22 Danila Yurov - 12 Matt Boldy

36 Mats Zuccarello - 38 Ryan Hartman -  91 Vladimir Tarasenko 

71 Nick Foligno - 47 Michael McCarron - 10 Bobby Brink

78 Nico Sturm - 37 Hunter Haight - 13 Yakov Trenin

DEFENSE

43 Quinn Hughes - 46 Jared Spurgeon

25 Jonas Brodin - 7 Brock Faber

5 Jake Middleton - 24 Zach Bogosian

GOALTENDERS

32 Filip Gustavsson

30 Jesper Wallstedt

News Feed

Morning Skate Wrap Up: Wild vs. Stars

Game Preview: Wild vs. Stars

Game Recap: Blackhawks 2, Wild 1

Morning Skate Wrap Up: Wild vs. Blackhawks

Projected Lineup: Wild vs. Blackhawks

Game Preview: Wild vs. Blackhawks

The Hat Story: A preseason speech from their General Manager led to the Wild’s player-of-the-game gear

Game Recap: Wild 4, Blackhawks 3 (OT)

Projected Lineup: Wild at Blackhawks

Game Preview: Wild at Blackhawks

Game Recap: Maple Leafs 4, Wild 2

Projected Lineup: Wild vs. Leafs

Morning Skate Wrap Up: Wild vs. Maple Leafs

Game Preview: Wild vs. Maple Leafs

Game Recap: Rangers 4, Wild 2

Morning Skate Wrap Up: Wild vs. Rangers

Projected Lineup: Wild vs. Rangers

Game Preview: Wild vs. Rangers