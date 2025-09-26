Utah Announces Cuts to Training Camp Roster

On Friday, the Utah Mammoth announced cuts to their training camp roster. Utah has 41 players remaining at training camp – 22 forwards, 13 defenseman, and six goaltenders.
The following players will be assigned to the Tucson Roadrunners (AHL):
Forwards:
Owen Allard
Michal Kunc
Sam Lipkin
Julian Lutz
Miko Matikka
Noel Nordh
Defensemen:
Artem Duda
Montana Onyebuchi
Maksymilian Szuber
The following players will be released from their try-out agreements and will report to the Tucson Roadrunners (AHL):
Forwards:
Maksim Barbashev
Ryan McGregor
Austin Poganski
Jack Ricketts
Ty Tullio
Sammy Walker
Defensemen:
Lleyton Moore
Goaltenders
Dryden McKay
Dylan Wells
Forward Caleb Desnoyers has been assigned to the Moncton Wildcats (QMJHL).