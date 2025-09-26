Utah Announces Cuts to Training Camp Roster

The Mammoth’s training camp roster stands at 41 players

On Friday, the Utah Mammoth announced cuts to their training camp roster. Utah has 41 players remaining at training camp – 22 forwards, 13 defenseman, and six goaltenders.

The following players will be assigned to the Tucson Roadrunners (AHL):

Forwards:
Owen Allard
Michal Kunc
Sam Lipkin
Julian Lutz
Miko Matikka
Noel Nordh

Defensemen:
Artem Duda
Montana Onyebuchi
Maksymilian Szuber

The following players will be released from their try-out agreements and will report to the Tucson Roadrunners (AHL):

Forwards:
Maksim Barbashev
Ryan McGregor
Austin Poganski
Jack Ricketts
Ty Tullio
Sammy Walker

Defensemen:
Lleyton Moore

Goaltenders
Dryden McKay
Dylan Wells

Forward Caleb Desnoyers has been assigned to the Moncton Wildcats (QMJHL).

