Digital Media Guide Personnel

List of Contents* **[Personnel Home](https://www.nhl.com/sabres/team/media-guide-staff)**\n* [Club Executives](https://www.nhl.com/sabres/team/media-guide-staff#exec)\n* [Coaching Staff](https://www.nhl.com/sabres/team/media-guide-staff#coaching)\n* [Hockey Analytics & Scouting](https://www.nhl.com/sabres/team/media-guide-staff#scouting)\n* [Performance Staff](https://www.nhl.com/sabres/team/media-guide-staff#performance)\n* [Medical Staff](https://www.nhl.com/sabres/team/media-guide-staff#medical)\n* [Broadcasting](https://www.nhl.com/sabres/team/media-guide-staff#broadcast)