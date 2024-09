Sabres announce 2024 training camp roster

The Buffalo Sabres have announced their 2024 training camp roster consisting of 59 players, including 32 forwards, 20 defensemen, and seven goaltenders.

The Sabres will hold their first on-ice sessions of training camp on Wednesday, Sept. 18.

Find a PDF version of the training camp roster here. The breakdown is as follows:

Forwards (32)

96 Nicolas Aube-Kubel

9 Zach Benson

41 Ty Cheveldayoff

24 Dylan Cozens

44 Josh Dunne

45 Riley Fiddler-Schultz

12 Jordan Greenway

94 Konsta Helenius

49 Mason Jobst

52 Aleksandr Kisakov

48 Tyson Kozak

19 Peyton Krebs

20 Jiri Kulich

81 Sam Lafferty

29 Beck Malenstyn

71 Ryan McLeod

95 Ethan Miedema

57 Brett Murray

54 Olivier Nadeau

79 Viktor Neuchev

36 Noah Ostlund

77 JJ Peterka

22 Jack Quinn

63 Isak Rosen

13 Lukas Rousek

67 Graham Slaggert

72 Tage Thompson

89 Alex Tuch

59 Tyler Tullio

92 Anton Wahlberg

42 Brendan Warren

17 Jason Zucker

Defensemen (20)

43 Simon-Pier Brunet

78 Jacob Bryson

4 Bowen Byram

38 Kale Clague

75 Connor Clifton

26 Rasmus Dahlin

8 Dennis Gilbert

33 Ryan Johnson

10 Henri Jokiharju

76 Vsevolod Komarov

46 Noah Laaouan

73 Zach Metsa

91 Nikita Novikov

74 Norwin Panocha

6 Colton Poolman

25 Owen Power

5 Ethan Prow

3 Jack Rathbone

23 Mattias Samuelsson

56 Peter Tischke

Goaltenders (7)

31 Michael Houser

35 Ryerson Leenders

27 Devon Levi

1 Ukko-Pekka Luukkonen

34 Scott Ratzlaff

47 James Reimer

32 Felix Sandstrom