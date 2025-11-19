Buffalo Sabres Staff

Executive

Owner/CEO/President
Terry Pegula
Owner
Kim Pegula
General Manager
Kevyn Adams
Chief Operating Officer
Pete Guelli
Chief Commercial Officer
Jacob Vernon
Senior Vice President of Business Operations
Rob Minter

Hockey Department

Hockey Department

Senior Advisor
Jarmo Kekalainen
Special Asst. to General Manager
Eric Staal
Associate General Manager
Jason Karmanos
Assistant General Manager
Mark Jakubowski
Assistant General Manager
Jerry Forton
VP of Hockey Strategy and Research
Sam Ventura
Director of Pro Scouting
Jeremiah Crowe
Assistant Director of Pro Scouting
Jason Nightingale
Scout
Craig Anderson
Scout
Graham Beamish
Scout
Kevin Devine
Scout
Brad Dexter
Scout
Austin Dunne
Scout
Justin Falk
Scout
Anders Forsberg
Scout
Frank Musil
Scout
Ruslan Pechonkin
Scout
Marty Stein
Scout
Lukas Sutter
Scout
Tommi Vesanen
Data Engineer
Matt Barlowe
Data Scientist
Domenic Galamini, Jr.
Manager of Hockey Technology/Team Operations
Kyle Kiebzak
Coordinator of Team Operations
Hunter Kelly
Manager of Hockey Administration
Brett Ruff
Executive Assitant
Terri O'Brien 

Coaching Staff

Coaching Staff

Head Coach
Lindy Ruff
Assistant Coach
Seth Appert
Assistant Coach
Mike Bales
Assistant Coach
Matt Ellis
Assistant Coach
Marty Wilford
Video Coach
Justin White
Video Coordinator 
Amir Gulati
Skating and Skills Instructor
Mike Ansell

Equipment

Head Equipment Manager
Dave Williams
Assistant Equipment Manager
George Babcock
Assistant Equipment Manager
Ben Laing
Equipment Assistant
Keith Hayes

Player Development

Player Development

Development Coach
Tim Kennedy
Development Coach
Zach Redmond
Goaltending Development Coach
Seamus Kotyk

Performance Department

Performance Department

Medical Director
Les Bisson, M.D.
Director of Performance
Brian Galivan
Head Strength & Conditioning Coach
Jake Nitsche
Asst. Strength & Conditioning Coach
Ray Magliozzi
Head Athletic Trainer
Rich Stinziano
Associate Athletic Trainer
Bob Mowry
Assistant Athletic Trainer/Physical Therapist
Michael Adesso
Head Massage Therapist/Mobility Specialist
Brett Crompton
Lead Sports Scientist
Dean Higham
Sports Dietitian
Emily Galbraith
Team Sports Psychologist
Amanda Edwards
Team Chiropractor
Don Dudley

Medical Staff

Medical Staff

Head Team Orthopedic Physician
Dr. William Wind
Head Team Primary Care Physician
Rajiv Jain, M.D.
Team Physician
Dr. Geoffrey Bernas, M.D.
Team Physician
Michael Freitas, M.D.
Team Physician
Joseph Kowalski, M.D.
Team Dentist
Raymond G. Miller D.D.S.
Team Dentist
Jay Mostowy, D.D.S.
Team Dentist
Patrick Danna, D.D.S.
Emergency Medicine Physician
Torsten Behrens
Emergency Medicine Physician
Jennifer Pugh
Emergency Medicine Physician
Heidi Suffoletto
Emergency Medicine Physician
Dylan Tinnesz

Arena Operations

Arena Operations

VP of Arena Operations
Stan Makowski, Jr.
Sr. Director of Arena Operations
Beth Guliani Gatto
Event Manager
Alex Fusani
Event Manager
Janell Lewis
Event Manager 
TJ Roward
Director of Security
Marc Brenner
Security Manager 
Patrick Fitzgerald
Director of Building Services
Dennis Hooper
Director of Facilities
Adrian Jaques
Technical Communications Manager
Ken Dowd
Technical Communications Manager
Glenn Waldron
Sr. Manager of Parking
Sam Buffum
Assistant Parking Manager
Jamar Young
Parking Attendant
Rocco Scanzuso
Parking Attendant
Goerge Edwards
Engineer
Stephen Gore
Engineer
Ben Zink
Maintenance Crew
Nick D'Onofrio
Maintenance Crew
Jason Sattleberg
Maintenance Crew
Tim Zawadzki
Sr. Ice Technician
Andrew Chamberlin
Engineer
Eric Doering
Head Ice Technician
Eric Doering
Ice Technician
Branden Kelley
Housekeeping Manager
Rashad Dukes
Housekeeping Manager
Rodney Bailey
Housekeeping
James George
Operations Assistant
Nicole George
Housekeeping Event Supervisor
Angelo Sciandra
Housekeeping
Tanya Ruffins
Housekeeping
Rick Golden III
Operations Coordinator
Julie Krzyanowski
Security Officer
Jacob Concannon
Security Officer
William Doyle
Security Officer
James Shaw
Security Officer
Dennis McCloskey
Security Officer
Victor Freeman
Security Officer
Kyle Weaver
Security Officer
Keith Nunn
Security Officer
Tim Nowka
Security Officer
James McDuffie
Security Officer
Crystal Nunz
Security Officer
Greg Wingerter
Security Officer
Miguel Ortiz
Security Officer
Morgan Law
Changeover Manager
Vincent Monico
Changeover Crew
Steven Metzger
Changeover Crew
Adam Sell
Changeover Crew
Patrick Tierney
Changeover Crew
Andrew Wozniak

Business Development

Business Development

VP of Corporate Partnerships
Matt Godbout
Manager of Corporate Partnerships
Charlie Cannan
Director of Partnership Activation
Ally Reisweber
Director of Corporate Sales
Alexis Demmery
Sr. Manager of Partnership Activation
Kristy Playfair
Associate Manager of Media
Dan Peters
Associate Manager of Partnership Activation
Sam Burgasser
Associate Manager of Partnership Activation
Taylor Eaton
Associate Manager of Partnership Operations
Kimberly Milleville

Merchandise

Merchandise

Director of Merchandise
Mike Kaminska
Merchandise Manager - Event Sales
Jeff Smith
Store Manager
Dashawn Richardson
Assistant Store Manager
Rebecca DiLisle
Retail Associate
Nolan Barker
Retail Associate
Richard Stern

Creative Services

Creative Services

Creative Director
Vicki Sitek
Motion Designer
Michael Califano
Motion Designer
Matthew Quest
Graphic Designer
Dylan Nowak
Graphic Designer
Kyle Wittek

Game Presentation

Game Presentation

Director of Game Presentation
Kelsey Barrick
Game Presentation Manager
Autumn Bolton
Game Presentation Coordinator
Nick Filipowicz
Videoboard Director
Aaron Pike
Mascot Coordinator
Owen Bostain

Finance

Finance

VP of Financian Planning and Analysis
Kyle Allen
Controller & VP
Gabrielle Ruhland
Assistant Controller
Terence Shannon
Financial Analyst
Alexandra Rados
Accounts Payable Lead
Kim Binkley
Staff Accountant
Jason Golembiewski
Manager of Payroll and HRIS
Dena Fowler
Payroll Coordinator
Cynthia Matteson

Hospitality

Hospitality

VP of Hospitality
Dominic Verni
Buffalo Sabres Executive Chef
Kevin Kruzynski
Buffalo Sabres Line Cook
Nicholas Carr
Buffalo Sabres Line Cook
Sara Smith
Buffalo Sabres Line Cook
Brian Callahan

Human Resources

Human Resources

Director of Human Resources
Amanda Czajka
Human Resources Generalist
Katie Hirtreiter
Employee Relations Specialist
Amy Blaszczak
Recruiter
Emily Butterazzi

Information Technology

Information Technology

Director of IT
Nathan Brozyna
Systems Analyst
Mike Walker
Systems Analyst
Nick Gilbert

Legal

Legal

VP of Legal Affairs
David S. Zygaj
Manager of Legal Affairs
Kim Syzmanoski

Marketing

Marketing

VP of Marketing
Cara Murphy
Director of Digital Marketing
Nicholas Ruggiero
Digital Marketing Manager
Colin Greenway
Digital Marketing Coordinator
Theodore Morrow
Manager of Fan Development
Jeremy Cohen
Marketing Manager
Michael Whitney
Marketing Coordinator
Kaylea Napoleon
Events & Experiences Manager
Julie Mogavero
Events & Experiences Coordinator
Lydia Aroune

Community Relations

Community Relations

VP of Community Relations/VP of Sabres Foundation
Rich Jureller
Community Relations Coordinator
Tyler Ford
Community Relations Assistant
Kristen Williams
Sr. Youth Hockey Manager
Ed Grudzinski
Youth Hockey Coordinator
Matthew Torres
Youth Hockey Coordinator
William Walter
Director of Alumni Relations 
Larry Playfair

Live Events

Live Events

Director of Live Events
Rob Crean
Live Events Marketing Manager
Vilona Trachtenberg

Ticket Sales & Service

Ticket Sales & Service

VP of Ticket Sales & Service
Allie Anneheim
Director of Ticket Operations
Marty Maloney
Manager, Premium Sales & Service
John Ricotta
Box Office Manager
Paul Barker
Box Office Administrative Manager
Gretchen Knott
Sr. Ticket Operations Coordinator
Melissa Eagen
Sr. Account Executive, Membership Service
Nick Cuomo
Sr. Account Executive, Membership Service
Caitlin Helfeldt
Sr. Account Executive, Premium Service
Kevin Bailey
Sr. Account Executive, Membership Sales
Jacob Bett
Sr. Account Executive, Membership Sales
Melissa Rugg
Account Executive, Membership Services
Joe Braniecki
Account Executive, Membership Services
Maggie Christy
Account Executive, Membership Services
Jake Maryniewski
Account Executive, Membership Services
Lauren Rachal
Account Executive, Membership Services
Emmalee Warchol
Account Executive, Group Sales
Cashlin Copley
Account Executive, Group Sales
Nathaniel Kulp
Account Executive, Membership Sales
John Posch
Account Executive, Membership Sales
Jordan Edelstein
Account Executive, Membership Sales
Zachary Lubi
Ticket Operations Coordinator
Zachary Meranto
Ticket Operations Coordinator
Chris Miller
Ticket Sales & Service Coordinator
Rebecca Roman

Broadcast

Broadcast

VP of Broadcasting
Chrisanne Bellas
TV Producer
Brian Maas
TV Director
Matthew Gould
Production and Graphics Manager
Jason Wiese
Broadcast Engineer
Ray Riel
Production Coordinator
Kate Murphy
Studio Producer
Sam Korotkin
Production Assistant
Tom Meka
Production Assistant 
Addisyn Thuerck
Media Asset Manager
Dean Angle
Play-By-Play Announcer
Dan Dunleavy
Color Commentator
Rob Ray
Studio Host/"Sabres Live" Co-Host
Brian Duff
Studio Analyst/"Sabres Live" Co-Host
Martin Biron

Content

Content

VP of Communications
Nicole Hendricks
Director of Communications
Chris Dierken
Communications Coordinator
Mitchell Courtney
Communications Coordinator
Kelsey Smith

Strategy & Analytics

Strategy & Analytics

Manager of Strategy & Analytics
Zach Bolotsky
Sr. Data Analyst
Nithin Reddy
Data Analyst
Lauren Neudorf
CRM Administrator
Jess Petti

General Information

General Information

Telephone/Executive Offices
(716) 855-4100
Home Arena
KeyBank Center
Capacity
19,070

