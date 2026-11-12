Jets at Stars projected lineups

JETS (8-8-3) AT STARS (10-5-2)
8 p.m. ET; Prime Video, KDFI, TSN3
Jets projected lineup
Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Gabriel Vilardi
Cole Perfetti -- Brayden Yager -- Dawson Mercer
Alex Iafallo -- Adam Lowry -- Viggo Bjorck
Cole Koepke -- Morgan Barron -- Isak Rosen
Josh Morrissey -- Dylan DeMelo
Dylan Samberg -- Neal Pionk
Mario Ferraro -- Tyrel Bauer
Stuart Skinner
Nico Daws
Scratched: Clay Stevenson, Nino Niederreiter, Haydn Fleury
Injured: Nick Bjugstad (undisclosed)
Stars projected lineup
Jason Robertson -- Roope Hintz -- Arttu Hyry
Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Mikko Rantanen
Sam Steel -- Justin Hryckowian -- Tyler Seguin
Joel Kiviranta -- Radek Faksa -- David Perron
Thomas Harley -- Nils Lundkvist
Lian Bichsel -- Esa Lindell
Trey Taylor -- Tyler Myers
Jake Oettinger
Casey DeSmith
Scratched: Colin Blackwell, Remi Poirier
Injured: Kyle Capobianco (lower body), Miro Heiskanen (upper body), Oskar Back (finger), Matt Duchene (lower body)
Status report
Heiskanen, a defenseman, will miss his third consecutive game with an upper body injury. He is still a possibility to play against the Buffalo Sabres on Saturday.