Jets at Stars projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

JETS (8-8-3) AT STARS (10-5-2)

8 p.m. ET; Prime Video, KDFI, TSN3

Jets projected lineup

Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Gabriel Vilardi

Cole Perfetti -- Brayden Yager -- Dawson Mercer

Alex Iafallo -- Adam Lowry -- Viggo Bjorck

Cole Koepke -- Morgan Barron -- Isak Rosen

Josh Morrissey -- Dylan DeMelo

Dylan Samberg -- Neal Pionk

Mario Ferraro -- Tyrel Bauer

Stuart Skinner

Nico Daws

Scratched: Clay Stevenson, Nino Niederreiter, Haydn Fleury

Injured: Nick Bjugstad (undisclosed)

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Arttu Hyry

Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Mikko Rantanen

Sam Steel -- Justin Hryckowian -- Tyler Seguin

Joel Kiviranta -- Radek Faksa -- David Perron

Thomas Harley -- Nils Lundkvist

Lian Bichsel -- Esa Lindell

Trey Taylor -- Tyler Myers

Jake Oettinger

Casey DeSmith

Scratched: Colin Blackwell, Remi Poirier

Injured: Kyle Capobianco (lower body), Miro Heiskanen (upper body), Oskar Back (finger), Matt Duchene (lower body)

Status report

Heiskanen, a defenseman, will miss his third consecutive game with an upper body injury. He is still a possibility to play against the Buffalo Sabres on Saturday.

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