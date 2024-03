Capitals at Oilers

CAPITALS (30-24-9) at OILERS (39-21-3)

10 p.m. ET; TVAS, SN1, SNW, TNT, truTV, MAX

Capitals projected lineup

Alex Ovechkin -- Hendrix Lapierre -- Aliaksei Protas

Max Pacioretty -- Connor McMichael -- T.J. Oshie

Sonny Milano -- Dylan Strome – Ivan Miroshnichenko

Beck Malenstyn -- Michael Sgarbossa -- Nicolas Aube-Kubel

Trevor Van Riemsdyk -- John Carlson

Rasmus Sandin -- Nick Jensen

Alexander Alexeyev -- Ethan Bear

Darcy Kuemper

Charlie Lindgren

Scratched: None

Injured: Nic Dowd (upper body), Martin Fehervary (lower body), Tom Wilson (upper body)

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Ryan McLeod -- Leon Draisaitl -- Warren Foegele

Evander Kane -- Adam Henrique-- Connor Brown

Mattias Janmark -- Sam Carrick -- Corey Perry

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Vincent Desharnais

Brett Kulak -- Cody Ceci

Stuart Skinner

Calvin Pickard

Scratched: Derek Ryan, Troy Stecher

Injured: None

Status report

Each team held an optional morning skate Wednesday. ... Fehervary, a defenseman, and forwards Dowd and Wilson each will be a game-time decision, Capitals coach Spencer Carbery said; Fehervary has missed 10 games, Dowd nine and Wilson one. ... Kuemper will start after Lindgren started the past six games … Skinner and Pickard will alternate starts for the seventh straight game.