Capitals at Blackhawks

CAPITALS (13-8-3) at BLACKHAWKS (9-16-1)

7 p.m. ET; MNMT, NBCSCH, SN

Capitals projected lineup

Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Tom Wilson

Sonny Milano -- Evgeny Kuznetsov -- T.J. Oshie

Aliaksei Protas -- Connor McMichael -- Anthony Mantha

Beck Malenstyn -- Nic Dowd -- Nicolas Aube-Kubel

Martin Fehervary -- John Carlson

Joel Edmundson -- Nick Jensen

Rasmus Sandin -- Trevor van Riemsdyk

Darcy Kuemper

Charlie Lindgren

Scratched: Lucas Johansen, Alexander Alexeyev, Matthew Phillips

Injured: Max Pacioretty (Achilles)

Blackhawks projected lineup

Anthony Beauvillier -- Connor Bedard -- Philipp Kurashev

Tyler Johnson -- Cole Gutman -- Taylor Raddysh

Nick Foligno -- Jason Dickinson -- Joey Anderson

Lukas Reichel -- Reese Johnson -- Ryan Donato

Isaak Phillips -- Seth Jones

Connor Murphy -- Nikita Zaitsev

Alex Vlasic -- Louis Crevier

Arvid Soderblom

Petr Mrazek

Scratched: Boris Katchouk, Kevin Korchinski, MacKenzie Entwistle

Injured: Andreas Athanasiou (lower body), Colin Blackwell (groin), Jarred Tinordi (concussion protocol)

Status report

Neither team held a morning skate. ... Kuemper is expected to start after Lindgren made 31 saves in a 4-0 win against the New York Rangers on Saturday. … Soderblom will play after Mrazek made 38 saves in a 3-1 victory against St. Louis on Saturday. … Donato is expected to return to the lineup after missing the game Saturday because of illness. ... Korchinski, a defenseman, is on non-roster status because of a family matter.